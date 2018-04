Adéla Jelínková, Právo

Nestal se ale viníkem nehody, neřídil pod vlivem alkoholu nebo drog, ani se nechoval na silnici agresivně. Podle správního úřadu, který mu šestiměsíční zákaz řízení udělil, „řídil s nedbalostí“, když neměl platnou lékařskou prohlídku.

Podle advokátů a odborníků čeští řidiči v seniorském věku stále zapomínají na to, že lékařskou prohlídku je nutné absolvovat jak v 65, tak v 68 letech. A to nejdříve půl roku před narozeninami, nejpozději v jejich den. Spousta řidičů se přitom stále spoléhá na to, že prohlídka má platnost vždy 24 měsíců, přičemž mezníkové roky neřeší.

Vystavují se tak riziku, že při běžné silniční kontrole přijdou jak o řidičský průkaz (na šest měsíců až jeden rok), tak že budou muset zaplatit pokutu od pěti do deseti tisíc korun, která za přestupek v podobě propadlé lékařské prohlídky hrozí.

Psali to na iternetu



O tom, že má všechno v pořádku, byl v únoru tohoto roku přesvědčen i Sochor. Přestože již v té době dovršil věk 68 let, žil v přesvědčení, že mu lékařská prohlídka platí dva roky, tedy až do dubna. „Na internetu se píše, že prohlídku u seniorů stačí opakovat každé dva roky. Oni tam jenom blbnou lidi. Proto jsem nic neřešil,“ bránil se Sochor.

Přestože nejrůznější internetová fóra skutečně řidiče seniory o tomto omylu přesvědčují, přičemž spousta řidičů se na pravidla a termíny prohlídek opakovaně ptá, protože jim nerozumějí, policisté ani úřady se tímto obměkčit nedají. Potom, co Sochorovi policisté zkontrolovali doklady v souvislosti s dopravní nehodou, kterou ani sám nezpůsobil, potrestaným se stal i on.

Sochorovi úřad napařil kromě zákazu řízení na půl roku i pokutu 5000 korun. Až si bude žádat o navrácení řidičského průkazu, bude si muset navíc zopakovat i psychotesty – za další dva tisíce. Pro seniory, kteří mají průměrný důchod okolo jedenácti tisíc, tyto sankce mohou znamenat závažný zásah do rozpočtu.

Sochor by ještě pokutu skousnul, víc mu jde o doklady. Bez auta je jeho život podstatně těžší.

„Kdyby mi nechali aspoň ty papíry, pokutu bych zaplatil. Ale řidičák potřebuju. Stěží ujdu 50 metrů, autem si všude, kam potřebuju, dojedu. Místo toho ze mě udělali skoro zločince,“ postěžoval si senior.

Na advokáta Josefa Biňovce, který se specializuje na dopravu, se skutečně občas obracejí senioři, kteří se ocitli v podobné situaci jako Sochor. Právník jim ale nemůže pomoct.

„Bohužel, mají smůlu. Předpis hovoří jasně, prohlídku musí mít, takže pokud se k ní nedostaví a nezískají od lékaře doporučení, že můžou řídit motorové vozidlo, tak se dopouštějí přestupku,“ řekl Právu Biňovec.

Podle tiskového mluvčího Ústředního automotoklubu České republiky Igora Siroty je pravda, že čeští řidiči na pravidelné kontroly zapomínají nebo že o tom, v jaký termín chodit na pravidelné lékařské prohlídky, prostě nevědí.

„Řidiči se musí naučit brát tyto předpisy vážně a nevykašlat se na ně. Když to budu ignorovat, je to totéž, jako kdybych ignoroval přednost zprava,“ řekl Sirota s tím, že se rozhodně nejedná o jakékoliv utlačování seniorů.

„Není to nic proti starším lidem. Ale dělá se to proto, aby oni sami měli ověření o tom, že jsou zdraví a schopní řízení, a že tedy nejsou nebezpeční pro sebe ani pro okolí,“ dodal Sirota.

Není to formalita

Podle něj je jednak důležité, aby řidič bral v potaz to, že podmínky prohlídek jsou jasně dané. Zadruhé také to, aby samotní lékaři nepovažovali prohlídku za pouhou formalitu a brali ji vážně. Na to apeluje i Biňovec.

„Stává se, že dojde k nehodě, kterou způsobí senior, jenž prohlídku má a přitom vidím, že on vůbec nemá na to řídit auto. Ale bohužel někteří lékaři, u kterých jsou senioři v evidenci třeba třicet let, jim neřeknou, že jim to povolení nedají,“ řekl advokát.

Potrestáni za vážné dopravní delikty, kterých se takoví senioři, již už dávno o povolení řídit měli přijít, dopouštějí, by prý tedy měli být i lékaři, již jim řídit na základě povrchní prohlídky povolili.

„Na lavici obžalovaných by neměl sedět jenom viník – řidič senior, ale měl by tam s ním být i ten lékař, který mu povolení dal,“ řekl Biňovec s tím, že ale orgány činné v trestním řízení doktory údajně nikdy neobviní.