Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Shoda mezi babišovci ale podle ankety Práva panuje v jednom: ANO se chovalo při vyjednávání se soc. dem. velmi vstřícně, přičemž Jan Hamáček s Jiřím Zimolou zřejmě kvůli vnitrostranické situaci na dohodě velký zájem neměli.

„Krach jednání přičítám tomu, že jak poslanecký klub, tak strana, nejsou jednotní v tom, co dál, a případná spolupráce s ANO nemusí být pro všechny soc. dem. komfortní,“ řekl Právu místopředseda klubu babišovců Pavel Pustějovský. ”Osobně bych za nejrozumnější řešení považoval předčasné volby,“ uvedl s tím, že byl zastáncem koalice s ODS. Nechtěl spekulovat, kdo by pro rozpuštění Sněmovny mohl zvednout ruce, aby poslanci dali dohromady ústavně nutných 120 hlasů. Připustil nicméně, že dvě strany – a to piráti a ODS – by s vidinou posílení takové řešení možná podpořili.

Zatímco Pustějovský označil za nejméně preferovanou variantu menšinovou vládu s pomocí KSČM a SPD, další z místopředsedů klubu Jan Volný takové řešení zcela nezavrhuje. „Je tady ještě dřívější varianta menšinové vlády podporované komunisty a SPD, i když platí, že v klubu je v tomto případě názor rozdělený,“ řekl Právu. Vládu tolerovanou SPD a KSČM připomněl i další místopředseda klubu ANO, Josef Hájek, podle kterého pak dalším krokem jsou předčasné volby.

Okamura? Riziko

Rostislav Vyzula by začal druhé kolo jednání s ČSSD. „Předčasné volby by dle mne nic neřešily a jednání s SPD je riskantní,“ komentoval.

K novým volbám by směřoval Patrik Nacher, podle kterého některé strany mají přemrštěné požadavky. „V takovém případě bych požádal voliče o nové rozdání karet,“ řekl Právu.

Krach jednání přisuzuje nervozitě v soc. dem. „Když se podívám na nabídku ANO, tak z původních tří ministerstev mohla mít soc. dem. pět, třeba práce a sociálních věcí, kudy protéká nejvíc peněz,“ podotkl Nacher a v narážce na počet poslanců soc. dem. dodal: „Mít třetinu členů klubu ministry vlády, to je přece hodně slušné.“

O slušné nabídce ANO hovoří také Radka Maxová, která doufá, že ještě vše není ztraceno. O dalším postupu nechtěli příliš mluvit Milan Hnilička nebo František Petrtýl. „Předpokládám, že při jednání klubu budeme mít detailní informace z vyjednávání, abychom k situaci mohli zaujmout nějaké stanovisko,“ řekl Právu Hnilička.

Překvapen prý byl Petrtýl, který očekával, že k dohodě může dojít. „Přesto si myslím, že by se ještě mohla situace po stranickém sjezdu soc. dem. změnit,“ dodal poslanec.