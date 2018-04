kab, Právo

„Vedení bude pestrobarevné a já to vidím jako obrovské plus. Doufám, že naše diskuze bude argumentační, nikoliv o svalech. I tak se na to těším,“ okomentoval výsledek Netolický.

Fialová ocenila, že po dvaceti letech získala Vysočina místopředsedkyni strany.

Foldyna delegátům slíbil, že se postará o to, aby o straně bylo slyšet. Předtím ve svém projevu hřímal, že by ČSSD měla změnit styl své politiky. „Myslím si, že bychom si měli uvědomit, že je konec tradičním konfekčním stranám a tradičním konfekčním politikům. Nikdo je nechce,“ řekl delegátům.

V Hradci Králové pokračoval 7. dubna 2018 40. sjezd ČSSD. Na programu byla volba místopředsedů strany. Na snímku Jaroslav Foldyna.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Voliče podle jeho názoru nezajímá „inkluze, ani gender, ani multi kulti“. „My musíme měnit podmínky jejich života,“ míní. Sám se řadí mezi politiky, kteří často kritizují politiku Evropské unie. „Já jsem přesvědčen, že naše členství v EU je správné, ale nad to říkám, že náš národní zájem je nad to,“ prohlásil.

Na posty místopředsedů kandidovalo 16 soc. demokratů. Do druhého kola postoupili například poslanci Roman Onderka a Antonín Staněk.