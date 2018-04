Karolina Brodníčková, Právo

Řekli jste, že míč je na straně hřiště premiéra Andreje Babiše. Znamená to, že pokud si to rozmyslí a dá vám ministerstvo vnitra, tak s ním zase budete jednat?

My jsme ukončili jednání na základě podmínek hnutí ANO. Minulý týden jsme říkali, že chceme od hnutí ANO slyšet řešení situace, která se vztahuje k trestně stíhanému politikovi. Pokud by ANO přišlo s nějakým reálným řešením, tak jsme připraveni o tom jednat.

Za stejných podmínek, tedy chcete vnitro nebo finance, případně odchod Babiše z vlády?

Ano.

Babiš tvrdí, že jste chtěli hlavně vnitro. Působí to tak, že pro vás bylo důležitější získat tento resort než finance, o které jste si také řekli.

Nebylo. My jsme řekli, že pokud bychom měli uvažovat o tom, že budeme tolerovat zátěž pana premiéra, tak bychom chtěli ministerstvo vnitra, abychom dohlédli na to, že policie, která šetří kauzu Čapí hnízdo, není pod tlakem, nebo ministerstvo financí, kde je největší střet zájmů pana premiéra.

A máte důkazy, že by Babiš ovlivňoval vyšetřování?

To není o tom, že bychom měli důkazy, že by někdo něco ovlivňoval. Nám jde o to, aby ti, kteří to šetří, měli naprostý komfort a svobodu a nebyli pod nějakým, byť hypotetickým, tlakem.

Pokud jsme se nedohodli na vládě, tak nevidím důvod, abychom dávali nějaký bianko šek hnutí ANO pro menšinovou vládu

Proč vám nestačilo ministerstvo spravedlnosti, pod které spadají státní zástupci, kteří případ dozorují?

Věc stále šetří policie. A platí, že nechceme, aby byla policie tlačena do kouta.

Babiš připustil předčasné volby. Umíte si představit, že by v nich soc. dem., která není v kondici s preferencemi ani finančně, uspěla?

Ústava předpokládá jasný postup, pokud bychom měli jít znovu do voleb. Buď tedy že neuspěje ani třetí pokus o sestavení vlády, nebo že se Sněmovna 120 hlasy rozpustí. Zatím nemám informace, že by to k tomuto směřovalo. Jsme stále na začátku druhého pokusu. Ústava má mechanismy, jak se s tím vypořádat. Pokud nás někdo osloví kvůli případnému rozpuštění Sněmovny, tak budeme jednat, ale mám pocit, že je to předčasné.

Budete tlačit na prezidenta Zemana, aby pověřil sestavením vlády někoho jiného?

To je plně v kompetenci pana prezidenta. Informoval jsem ho, že jsme se nedohodli. Jeho ústavní pravomoc je nechat pověřeného premiéra v demisi vyjednávat, nebo jmenovat jiného.

Variantu, že by menšinovou vládu ANO podpořili poslanci ČSSD, odmítáte?

Pokud jsme se nedohodli na vládě, tak nevidím důvod, abychom dávali nějaký bianko šek hnutí ANO pro menšinovou vládu.

Očekávám, že sjezd vezme na vědomí to, co rozhodlo předsednictvo, tedy že jednání s hnutím ANO končíme

A jak se vám líbí, že půl roku od voleb nemáme vládu s důvěrou a Babišovi se nabízí akorát vláda za podpory komunistů a SPD?

My jsme se snažili této situaci zabránit. Nabídli jsme ANO alternativy, ale všechny byly odmítnuty. Platí, že kdo je pověřen sestavením vlády, tak má odpovědnost a musí se snažit situaci vyřešit. Nikdo nemůže vyčítat soc. dem., že by byla v koutě a nechtěla jednat.

Pokud to potrvá další měsíce, kývne ČSSD na předčasné volby?

To je asi otázka do budoucna. Teď nejsme v situaci, že bychom o tom jednali, nikdo nás neoslovil. Počkejme, jak se pan premiér v demisi vypořádá s pověřením o sestavení vlády a jak bude postupovat pan prezident.

Jak chcete působit ve Sněmovně jako opozice, když si Babišova vláda hodlá vzít za své několik soc. dem. návrhů, například zálohované výživné?

Uvidíme, jestli to, co bylo dohodnuto v rámci vyjednávání, se odrazí v politice vlády. Budeme trvat na obnovení proplácení prvních tří dnů nemocenské, na zálohovaném výživném, na obecném referendu a dalších věcech, ke kterým jsme získali souhlas od hnutí ANO.

Předsednictvo ČSSD schválilo konec jednání s ANO o vládě jednomyslně. Očekáváte podobně hladký průběh i na sjezdu?

Očekávám, že sjezd vezme na vědomí to, co rozhodlo předsednictvo, tedy že jednání s hnutím ANO končíme. To bude asi v tomto směru jediný výstup.

Na vaše zvolení předsedou strany v únoru mohl mít vliv i váš kladný postoj k vládní účasti. Teď, když jednání krachlo, nebojíte se, že vás straníci budou chtít vyměnit?

Mandát byl jasný, vyjednávat. Já jsem i v projevu říkal, že jednat o vládě neznamená do ní vstupovat. V každém momentu jsme měli možnost jednání ukončit a to se stalo. I vzhledem k tomu, co bylo na předsednictvu, nemám pocit, že by někdo kritizoval způsob vyjednávání. Koneckonců předsednictvo postup vedení strany schválilo.