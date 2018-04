Jan Martinek, Právo

Vyplývá to z průzkumu společnosti Kantar TNS pro Českou televizi, který probíhal do konce března, tedy ještě před krachem jednání o nové vládě.

Hnutí ANO by podle něj mělo téměř totožný výsledek jako v podzimních volbách, získalo by 29,5 procenta voličských hlasů. Ve Sněmovně by podle odhadu Práva dosáhlo na 73 křesel, tedy o pět méně, než mají nyní. ANO by mohlo vládnout s podporou soc. dem. a komunistů (102 hlasů) nebo pohodlněji s ODS (107).

„Zatímco od říjnových voleb až do února letošního roku podpora hnutí ANO spíš narůstala, březnová data ukazují na zlom a významnou ztrátu podílu podporovatelů,“ napsali analytici Kantar TNS.

Proti loňským volbám citelně oslabilo i hnutí SPD, které by nyní dostalo 7,5 procenta hlasů a patnáct mandátů místo dosavadních dvaadvaceti. Komunisty by volilo 6,5 procenta lidí, ve Sněmovně by měli jedenáct poslanců.

Sociální demokraté by si polepšili proti volbám i proti únoru na 8,5 procenta a 18 mandátů.

Lidovci na hraně, TOP 09 pryč

Významně naopak podle nich posiluje ODS, která by dostala podle volebního modelu 14 procent, oproti minulému šetření si polepšila o dva procentní body, a do Sněmovny by přivedla 34 poslanců místo nynějších pětadvaceti.

Piráti si polepšili o procento, hlas by jim dalo 13,5 procenta lidí a měli by 33 mandátů, tedy o polovinu víc než nyní. „Pozice Pirátů se zatím zdá být stabilní s mírně rostoucím potenciálem, který se však pohybuje na hranici statistické významnosti,“ stojí v analýze.

Do dolní komory parlamentu by se dostali ještě STAN se šesti procenty a lidovci, kteří by byli na samé hranici vstupu do Sněmovny. TOP 09, která se do parlamentu loni těsně dostala, by tentokrát zůstala za branami Sněmovny, volilo by ji jen 4,5 procenta lidí.