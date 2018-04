Novinky

Předseda ODS Petr Fiala míní, že pokus sestavit vládu by měl dostat po Andreji Babišovi někdo jiný. „Někdo, kdo představí plán a bude mít předpoklady vytvořit vládu v souladu s Ústavou. Ukončeme toto divadlo a vraťme se k pravidlům parlamentní demokracie,” vyzval. Klíč k řešení situace má podle něj hnutí ANO.

„Za 167 dnů od voleb A. Babiš nepochopil jednoduchou větu: 'Necelých 30 procent hlasů není většina',” shrnul šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Podle místopředsedy lidovců Mariana Jurečky existuje několik možností k sestavení vlády. „Hnutí ANO ty možnosti zná. Je na nich, jak s nimi naloží a jestli dostane přednost zájem občanů nebo zájmy osobní,” uvedl.

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík připomněl, že sociálním demokratům nešlo ani tak o ministerstvo vnitra, jak tvrdí, Babiš, ale vadil jim trestně stíhaný premiér.

„Chápu, že když je trestně stíhaný premiér, tak ministerstvo vnitra pro ČSSD, aby do práce policie nemohl nikdo zasahovat. Podle mě je tak viníkem krachu jednání hnutí ANO,” konstatoval a připomněl, že jednání ztroskotala na neústupnosti ANO.

Rovněž šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek připomněl, že problémem nebyly programové neshody, nýbrž osoba Andreje Babiše. „Prezident s minimální odpovědností k Ústavě a svojí zemi by teď pověřil druhým pokusem jiného politika. Co udělá ten náš, to ví jen on. Možná ještě Lavrov...,” odtušil s odkazem na ruského ministra zahraničí.

Jasno má o důvodech krachu jednání SPD. Její lídr Tomio Okamura, jemuž by vládní spolupráce s ANO konvenovala, tvrdí, že sociálním demokratům šlo pouze „o koryta pro pana Zaorálka, Chovance, Hamáčka a paní Valachovou”. ANO proto znovu pozval k jednání s SPD.