Na sedmi tematických stanovištích rozmístěných v obchodním centru si mohou návštěvníci vyzkoušet únikové triky, prohlédnout sledovací a šifrovací techniku nebo si vyzkoušet, jak se filmoví i skuteční agenti maskují.

„Děti velmi ocení a užijí si laserový tunel, kde mají možnost vyzkoušet svoji dovednost. Cílem je v co nejkratším čase projít tunel tak, aby se vás žádný laserový paprsek nedotkl,“ sdělila Novinkám obchodní ředitelka centra Denisa Gálová.

Osmadvacetiletý řeckořímský zápasník zvládl tunel s lasery levou zadní.

Tunel si však mohou užít i dospělí, společně s dalšími úkoly a hádankami. „Určitě zajímavé je procházení tunelem, kde jsou ty lasery, dále různé zajímavé hádanky,“ potvrzuje osmadvacetiletý návštěvník výstavy Michal Novák, stejně jako desetiletý Jakub, který by se jednou rád stal tajným agentem.

Výstava také láká na skryté výbušniny, tajný sklad nebo kancelář agenta. „V každém modulu na naše návštěvníky čeká nějaký interaktivní úkol. Pokud projdou celou výstavu a všechny úkoly vyluští, tajenka jim dá určité slovo. Pokud to slovo bude správné, tak mají možnost získat od nás malý dárek,“ řekla Gálová.

Rekvizity Jamese Bonda

Na výstavě jsou k vidění také filmové rekvizity slavného agenta 007 Jamese Bonda. „Máme tu například olivu, která ale není jen tak obyčejná oliva. Je to zároveň odposlouchávací zařízení a je zajímavé, že tato oliva hrála nejen v Jamesi Bondovi, ale ve skutečném životě agentů se skutečně takovéto odposlouchávání používalo,“ dodala ředitelka s tím, že na své si přijdou i dámy. Jedna část je totiž věnovaná fintám tajných agentek, které schovávají kamery např. do podprsenek a nože do rtěnek.

Interaktivní výstava baví nejen malé i velké kluky, ale také dívky.

Výstava probíhala už v obchodních centrech v Německu, Maďarsku, Polsku a Turecku, v pražských Arkádách potrvá do 22. dubna. Vstup je zdarma.