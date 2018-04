Aleš Fuksa, Právo

„Trval hodinu a dvacet minut v maximální výšce 951 metrů při teplotě minus deset stupňů,“ přiblížil Michal Kubát.

Letu předcházelo několikadenní čekání na ideální počasí, aby dráha letu vedla z jihu na sever. „Let byl idylický. Obzvlášť když máš kvalitní hořáky, které tě nezklamou. Kdyby nám v extrémních mrazech zamrzl hořák, jsme v koncích. Nebo ve větvích stromů,“ sdělil Právu Náplava.

Dobrodruzi letěli horkovzdušným balónem Kašpárek OK 3008 Chadbalon

FOTO: archiv expedice

Expedice měla v balónovém koši čtyři plynové bomby k hořákům. „Ve třech lidech jsme tam byli stísněni, ale více bomb byl základ, kdyby nás to někde sfouklo. Tohle nešlo podcenit. Letěli jsme v jezerní oblasti. V momentě, kdy netrefíš místo, které máš vytipované, máš dalších dvacet kilometrů les a není kam balón posadit,“ řekl Náplava.

Hlavnímu přeletu, při kterém expedice podle plánu překročila severní polární kruh, předcházel krušnější testovací první let.

„I přes předpověď počasí se nám změnil vítr. Naplánovali jsme si místo přistání, ale vítr nás stočil. Museli jsme oproti původním plánům přistát na druhé straně jezera. Pokud bychom to nestihli, riskovali bychom přelet nad pásem lesa, což by se v mrazivých podmínkách nemuselo povést,“ uvedl.

Letu předcházelo několikadenní čekání na ideální počasí.

FOTO: archiv expedice

„Po přistání jsme se pak skoro po pás brodili v hlubokém prašanu,“ vzpomínal na těžké chvilky cestovatel. „Jako kdybychom se brodili v bílé mouce. Po pár metrech jsme byli úplně vyřízení,“ doplnil pilot Michal.

Při přistání po testovacím letu musela expedice dokonce požádat o pomoc místní. „Přijeli rybáři, kteří nás na skútrech dotáhli nazpátek,“ podotkl Náplava.

Let přes severní polární kruh byl extrémním počinem.

FOTO: archiv expedice

Součástí expedice byli kromě dvojice cestovatelů i tři kameramani. „Jeden z nich letěl poprvé, a tak se dočkal pasování na balónového barona u severního polárního kruhu. Vzdali jsme hold čtyřem živlům: ohni, vzduchu, vodě a zemi,“ uvedl pilot.

Byl to extrém

Dobrodruzi letěli horkovzdušným balónem Kašpárek OK 3008 Chadbalon. V koši byla trojice Michal Kubát, Mirek Náplava a kameraman Ondřej Hošek. Pozemní doprovod offroadovým náklaďákem MAN tvořili kameramani Jan Tutoky a Vlastimil Žán.

Součástí expedice byl i offroadový náklaďák MAN.

FOTO: archiv expedice

Zimní expediční přelety patří k největším dobrodružstvím a let přes severní polární kruh je extrémním počinem. Jde o silně zalesněné oblasti s hlubokým sypkým sněhem, a proto se k přistání musí využívat zamrzlá ledová plocha, ovšem v co největší blízkosti pozemní komunikace, aby se mohlo doprovodné vozidlo přiblížit na co nejkratší vzdálenost.

„Byl to jeden z mých nejnáročnějších letů,“ přiznal pilot. „Nic nejde tak hladce, jak to kolikrát na obrazovkách vypadá,“ doplnil.

Poprvé se podělí o zážitky z expedice na festivalu Neznámá Země, který se uskuteční ve Zlíně od 18. do 27. dubna.