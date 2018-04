Bezpečnostní služby Velké Británie se domnívají, že odhalily místo, kde by měla být ruská tajná laboratoř, která vyrobila nervově paralytický jed, jímž byl otráven bývalý špión Sergej Skripal a jeho dcera Julije. Ve čtvrtečním vydání to... Celý článek Britská rozvědka odhalila místo výroby jedu novičok, píšou The Times»