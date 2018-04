Renáta Bohuslavová, Novinky

„Zákon například zakazuje publikování placené inzerce v obecních a městských novinách. Je přeci zájmem všech, aby se o návrzích stran a kandidátů dozvěděla co nejširší veřejnost,” řekl Novinkám ekonomický ředitel ČSSD Martin Starec s tím, že by se měla tato možnost do zákona vrátit.

Za zbytečné a nelogické to považují i Piráti. „Je to jeden z největších omylů toho zákona vůbec,” uvedl ve středu na semináři ohledně regulace volebních kampaní poslanec Mikuláš Ferjenčík. Pokud si strana zadá reklamu, tak podle něj navíc přidá peníze do obecní kasy a navíc bez takové reklamy se podle Pirátů zhoršuje i role opozice.

Dalším úskalím je podle politických stran úbytek drobných dárců a podporovatelů. Ti se například podle analytika TOP 09 Jaroslava Poláčka musí pomalu „svléknout do naha”, a to vede k jejich neochotě se do kampaně zapojit.

Snižme administrativní zátěž

Problém je navíc v tom, že pokud jakýkoli drobný dárce pochybí, hrozí mu stejná pokuta jako velké politické straně. Na to upozornil člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který na financování kampaní dohlíží, Jan Outlý. Dokázal by si představit, že sankce za pochybení by byly nastaveny jinak pro dárce a jinak pro příjemce.

Piráti v souvislosti s drobnými dárci navrhují, aby byl v zákoně nastaven systém limitů, který určí, kdo je drobný přispěvatel a informace o něm by nemusely být zcela veřejné. Zároveň by to podle nich usnadnilo administrativu.

„Když jde o nefinanční plnění nebo o nějakou crowdfundingovou kampaň, tak vykazování a dohledávání těch lidí byla neskutečná zátěž. Zvlášť pro stranu, která neměla finance na zázemí,” přiblížil Novinkám situaci u Pirátů před parlamentními volbami 2017 jejich volební manažer Štěpán Štrébl. Data by si podle nich evidovala strana i úřad, ale zveřejnit by je u nižších částek nemusela.

Administrativu stran podle členů semináře zvyšuje i zapisování stejných informací do více databází nebo zbytečně moc transparentních účtů.

Podle Martina Starce z ČSSD nebyla ani vyjasněná definice zadavatele a zpracovatele, což musely politické strany povinně uvádět na každé reklamě a například hnutí ANO nebo Miloš Zeman za to dostali pokutu. [celá zpráva]

Přesný podle něj není ani termín bezúplatné plnění, jehož prostřednictvím si mohli drobní dárci s vědomím politické stany na plot třeba pověsit politickou reklamu.

ANO, komunisté a SPD nepřišli



Semináře ohledně financování politických kampaní, který ve Sněmovně ve středu pořádalo hnutí STAN, se účastnili zástupci ČSSD, ODS, TOP 09, Pirátů, STAN i lidovců. Tiskový mluvčí Starostů Karel Kreml Novinkám potvrdil, že ANO, KSČM a SPD zájem o debatu o transparentnosti politických kampaní neprojevili.

Cílem setkání bylo podle předsedy STAN Petra Gazdíka rozpoutat debatu o stávající podobě volebních kampaní v Česku. Členové semináře se budou scházet jednou za čtvrt roku. „Jsem rád, že jsme se mezi zastoupenými stranami shodli na tom, že do konce roku předložíme společný návrh řešení nejpalčivějších problémů," řekl Gazdík.

Společně předložili memorandum. Kromě zmíněných věcí chtějí řešit i financování volebních kampaní zahraničními právnickými osobami nebo nejasnosti kolem anonymních sponzorů.