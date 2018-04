Jan Martinek, Právo

ODS má celkem čtyři hlavní okruhy, každý má svého garanta. První má název Dostupná a přátelská veřejná správa, za kterou bude odpovídat místopředseda ODS Martin Kupka, starosta Líbeznic.

„Chceme, aby lidé, co přijdou na úřad, nalezli pomoc v jedněch dveřích a ne aby museli absolvovat složité kolečko na celém úřadě. Rovněž by mělo být samozřejmé, aby se na úřadech dalo platit kartou, či bezhotovostním převodem,“ řekl Kupka, podle kterého by ODS měla iniciovat změny příslušných zákonů.

Další okruh se jmenuje Kvalitní infrastruktura ve městech a obcích, jehož garantem je senátor Zdeněk Nytra, lídr kandidátky do komunálních voleb v Ostravě. „Chceme se zaměřit na urychlení výstavy potřebné infrastruktury, ať už jde o chodníky, silnice nebo cyklostezky,“ řekl.

Za oblast Veřejné služby pro kvalitní život ve městech a obcích zodpovídá poslanec Jan Bauer, za okruh Pestrý život ve městech a obcích mluví místopředseda ODS Martin Baxa, bývalý primátor Plzně, dnes náměstek primátora.

Poctivá práce a rozumná řešení - tak zní nabídka ODS pro podzimní volby. Jsme alternativou pro naše města i obce. Jsme tradiční strana, která působí ve všech úrovních politiky, a díky tomu můžeme nabídnout kompetenci od místní samosprávy až po Senát.https://t.co/5l6dLsE3uE — Petr Fiala (@P_Fiala) 4. dubna 2018

„Chceme rozvíjet veřejné služby, které udrží v menších městech a na venkově mladé rodiny,“ uvedl Bauer, který se chce zaměřit také na zneužívání sociálních dávek. Baxa řekl, že chce podpořit výstavbu mateřských i základních škol, podporu kulturních akcí a také podporu dobrovolných hasičů.

První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija řekla, že hlavní město Praha rozjela kampaň pod heslem „Fungující Praha“ už zhruba před měsícem.

„Praha stagnuje, neinvestuje se, kolabuje doprava. Chceme to změnit, proto jsme každý den v pražských ulicích a sbíráme podněty od občanů,“ řekla Udženija.

Jedním z volebních hesel je „Zpovykaní Pražané volí ODS“, kde strana naráží na slova pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v rozhovoru pro Novinky.cz, že Pražané jsou zpovykaní. „To slovo mimo jiné znamená, že Pražané si zvykli na určitý standard. Chceme jim ho opět dát,“ řekla Udženija.

Video

Primátorka Adriana Krnáčová o dopravě a zpovykaných Pražanech; zdroj: Novinky.cz

ODS obhajuje v senátních volbách čtyři křesla, po celé republice má přes dva tisíce městských zastupitelů.