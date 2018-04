ren, Novinky

Jednání Miloše Zemana v posledních týdnech podle nich představuje vrchol dlouhodobého trendu, kdy prezident hájí ekonomické i mocenské zájmy cizích států a je to v neprospěch České republiky a v rozporu s oficiální zahraniční politikou země.

„V upřednostňování této vlastní agendy prezidenta republiky na úkor oficiální zahraniční politiky státu spatřuje výbor bezpečnostní a zahraničněpolitické riziko. Vyzývá proto prezidenta České republiky, aby se tohoto jednání nadále zdržel a respektoval Ústavou České republiky vymezené pravomoci,” píší v prohlášení senátoři z výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Předsedou výboru je František Bublan, místopředsedy Zdeněk Brož, Tomáš Jirsa, Patrik Kunčar, Hassan Mezian. Dalšími členy výboru jsou Tomáš Czernin, Lubomír Franc, Jan Sobotka, Ladislav Václavec, Jaroslav Zeman nebo Václav Láska, který usnesení zveřejnil i na svém Facebooku.

Hledání novičoku v Česku



Senátoři odsoudili například Zemanovu výzvu, kdy zaúkoloval Bezpečnostní informační službu (BIS) pátráním po tom, zda byl na území Česka vyvíjen nebo skladován jed novičok, kterým byl ve Velké Británii zabit ruský agent Sergej Skripal. [celá zpráva]

Rusko zveřejnilo podezření, že jed mohl pocházet z Česka.

„Chápeme to jako gesto zpochybňující zahraničněpolitickou orientaci státu, důvěryhodnost jeho spojenců a napomáhající v šíření lživého obvinění České republiky ze strany Ruské federace,” píše se v usnesení.

Vydání Nikulina



Jedenáct senátorů napříč politickým spektrem dále odsoudilo zasahování prezidenta Miloše Zemana a jeho spolupracovníků do případu vyhoštění údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. Miloš Zeman takový postup označil za netradiční a dokonce tlačil na to, aby byl Nikulin vydán do Ruska. [celá zpráva]

„Toto jednání a ovlivňování celého procesu vážně ohrožuje postavení České republiky v rámci jejích bezpečnostních struktur, důvěru v její právní stát a její politickou stabilitu a důvěryhodnost,” uvádí se v prohlášení výboru.