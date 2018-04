Novinky, ČTK

Sobotku ve Sněmovně nahradí někdejší předseda poslaneckého klubu ČSSD a jeho dosavadní tajemník Roman Sklenák. Slib by měl složit v úvodu schůze, která začne v úterý odpoledne příští týden.

Sobotka, jenž patří ke kritikům případné vládní spolupráce sociální demokracie s hnutím ANO, se vzdal poslaneckého mandátu k neděli. Bývalý předseda ČSSD zůstal řadovým členem této strany. Nyní se chce věnovat svým synům a vzdělávání. O dalších pracovních plánech by chtěl mít jasno příští rok.

Ve Sněmovně Sobotka mimo jiné vedl delegaci Parlamentu do Středoevropské iniciativy, byl místopředsedou výboru pro životní prostředí a členem sociálního výboru. Sociální demokraté by měli podle zvyklostí navrhnout do delegace a těchto výborů jiného kandidáta nebo kandidáty.

Mandát už složili tři poslanci



Sobotka bude mít nárok na odchodné ve výši jednoho měsíčního platu. Bude činit 106 700 korun, což je částka, kterou pobírají vedoucí delegací a předsedové výborů a komisí.

Sobotka je čtvrtým poslancem, který v nynějším volebním období složil mandát. Hned na listopadové ustavující schůzi rezignovali středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), její liberecký kolega Martin Půta (STAN) a bývalý senátor Jiří Hlavatý (za ANO).

Sobotka svou rezignaci na poslanecký mandát oznámil předminulý týden. Uvedl tehdy, že chce být „aktivním občanem”, ale po mnoha letech ve vrcholové politice se hodlá vydat „úplně jinou životní cestou”. [celá zpráva] Jeho odchodu se příliš politiků nepodivovalo, únava byla ostatně na někdejším předsedovi ČSSD a premiérovi viditelná dlouhodobě.