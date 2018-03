Nedávný výrok guvernéra ČNB a bývalého premiéra Jiřího Rusnoka o tom, že důchod by měl být jen pojistka, aby lidé nespadli do bídy, zdvihla některé politiky ze židle. „Mělo by se občanům zdůrazňovat, že státní důchod tu není od toho, že... Celý článek Důchod je jen pojistka před bídou, řekl Rusnok a zdvihl politiky ze židle»