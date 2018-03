Nikulinův advokát chce nechat prověřit Pelikánovo rozhodnutí

Český advokát údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina Martin Sadílek se staví proti rozhodnutí ministra spravedlnosti Roberta Pelikána vydat jeho klienta do USA. Podle něj tomu brání řízení o tom, zda má Rus nárok na humanitární azyl v ČR. To sice odmítl v březnu pražský městský soud, ale Nikulin proti tomu podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Podle Sadílka to má odkladný účinek, podle Pelikána nikoliv.