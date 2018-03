Nad hlavy Pražanů vzlétlo dvě stě netopýrů

Záchranná stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy umožnila ve čtvrtek 199 netopýrům volně vzlétnout do korun stromů v parku Královská obora. Ty našli počátkem února v cihlovém domě v Libni, kde se snažili uhnízdit k zimnímu spánku. Kvůli plánované rekonstrukci se jim to však nepodařilo, a proto byli až do současnosti v rukou záchranářů.