„Protože Péťa trpěl ekzémy, rozhodli jsme se s manželem, že ho vezmeme k moři. Z pracovních důvodů jsme to nestihli v sezóně, tak jsme odjeli v říjnu. Letěli jsme z Mnichova, a když jsme se vraceli, měli jsme autonehodu. Já jsem s Péťou spala, takže ani jeden přesně nevíme, co se stalo,“ řekla Novinkám matka chlapce Monika Kašparová.

Tu po nehodě záchranáři ihned společně se synem převezli vrtulníkem do nemocnice.

„Manžela se lékařům bohužel zachránit nepodařilo a na místě zemřel. Já jsem přišla o jednu ledvinu, mám stabilizovanou krční páteř. Péťa je na tom bohužel hůř,“ popsala Kašparová.

Péťa utrpěl závažné poranění páteře, které si vyžadovalo operaci. „Když jsme s ním začali pracovat tak nebyl schopen se ani otočit,“ řekla primářka neurorehabilitační kliniky AXON Jarmila Zipserová.

Pes terapeut

V zájmu zlepšení psychického i fyzického stavu doporučili paní Kašparové pro Péťu canisterapii, tedy léčbu pomocí psa.

„Bastík byl vycvičen k tomu, aby Péťovi zlepšil jemnou motoriku. Každému, kdo přijde, olízne ruku, protože ví, že se tím stimulují nervová zakončení. Po čtrnácti dnech po přivezení psa začal Péťa na ruce opět cítit pohyby. I přestože dlaň nesevře, díky Bastíkovi se mu zlepšila citlivost,“ pokračovala Kašparová.

Péťa během canisterapie.

Práce s asistenčním psem se výrazně od práce s běžným psem liší, a to v mnoha ohledech. „Trénink probíhá neustále a vy musíte striktně dodržovat pravidla, která trenér nastavil. Bastík je vycvičen na to, aby podával Péťovi všechny možné věci, a to dokonce i křehké. Když se mu vloží ruka do tlamy, tak ví, že nesmí skousnout,“ řekla.

Kvůli tomuto výcviku nemůže Bastík například aportovat klacek nebo si hrát ve smečce společně s ostatními psy. „Ví, že je pro něho největší zábavou a vzrušením možnost pomáhat svému pánovi,” uzavřela Kašparová.