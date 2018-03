ren, Novinky

„U některých skupin jednání proběhla relativně rychle, jsou ale i oblasti, kde shoda zatím není. To jsou daně, sociální a důchodová oblast i školství,” řekl po jednání s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem šéf sociálních demokratů Jan Hamáček. [celá zpráva]

V pátek by podle něj měla jednání šestnácti expertních týmů skončit. Obě strany by měly mít jasno v tom, které jsou nejvíce problematické body a o těch by následně už jednala jen vedení obou stran.

Hamáček také popřel, že složení expertních týmů jakkoli souvisí s tím, že by někdo z lidí v nich měl být budoucím ministrem. Jednání za ČSSD vede například bývalý poslanec Michal Hašek, který má na starosti zemědělství.

Spravedlnost měl podle prvotních informací vést náměstek ministra spravedlnosti Jeroným Tejc (ČSSD). Ten však Novinkám řekl, že žádná jednání nevede a nikdy vést neměl. Oblast spravedlnosti podle něj probíral ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) s předsedou poslaneckého klubu ČSSD Janem Chvojkou a místopředsedkyní Kateřinou Valachovou.

„Hledali jsme odborníky a úkolem členů těchto týmu je, aby zpracovali odborná stanoviska. Nelze spojovat osoby, které vedou jednání s tou politickou rovinou,” uvedl předseda Hamáček.

V úterý již proběhla jednání v oblasti zahraniční politiky, zemědělství, spravedlnosti, sociální politiky a dopravy. Ve středu odpoledne se ještě čeká jednání například o zemědělství.