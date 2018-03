jas, Novinky

Agentura zjišťovala zájem lidí o politiku a míru jejich zapojení do rozhodování. Osm z deseti dotázaných je přesvědčeno o tom, že strany zajímají pouze hlasy voličů, nikoli jejich názory. Jakkoli je to vysoké číslo, je to současně nejmenší procento od roku 2004.

Necelé dvě třetiny dotázaných (65 procent) jsou přesvědčeny, že složitost politiky je někdy nad jejich chápání. Necelá polovina lidí (44 procent) si myslí, že celkem dobře rozumí důležitým problémům České republiky.

Zapojit se do politiky by podle svého názoru mohla třetina lidí (32 procent), dvě třetiny (67 procent) pak má za to, že jejich informace o politice jsou srovnatelné s většinou ostatních lidí.

O vlivu lidí na politiku je přesvědčena pětina (22 procent) lidí, podle 19 procent se pak zvolení politici skutečně zajímají o názory lidí.

Zvolení politici se zajímají o to, co si lidé jako já myslí

FOTO: David Ryneš, Novinky

Vliv mohly mít i nedávné volby



Volby považuje za účinný způsob prosazení změny 59 procent lidí. „V porovnání s předchozím šetřením z roku 2016 došlo k nárůstu souhlasu s tímto výrokem o 11 procentních bodů,” konstatovala agentura.

Názorové posuny mohou podle ní značit, že se „názory české veřejnosti začínají proměňovat”. Naposledy byla o možnosti ovlivnit politiku přesvědčena většina lidí v roce 2009 (55 procent).

Agentura připomněla, že vliv na změnu nahlížení na politiku mohly mít i nedávné sněmovní a prezidentské volby.

Hodnocení výroků o vztahu politiků a voličů (souhlas/nesouhlas; v procentech) 2014 2016

2018 Politika je někdy složitá 68/30 64/33 65/31 Rozumím důležitým problémům země 45/50 48/47 44/49 Mohl bych se účastnit politického dění 34/61 34/60 32/61 Jsem o politice informován tak jako většina ostatních lidí 72/24 73/22 67/27 Strany se zajímají pouze o hlasy lidí 84/13 85/12 80/15 Lidé mají možnost ovlivnit to, co dělají politici 15/82 18/78 22/73 Volby jsou účinný způsob, jak mohou lidé ovlivnit politiku 48/48 48/46 59/34 Zvolení politici se zajímají o to, co si lidé myslí 14/83 14/82 19/73 zdroj: CVVM



Průzkum proběhl od 3. do 15. února a zapojilo se do něj 1119 respondentů.