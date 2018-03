Jan Holý, Jiří Novotný, Právo

Novela měla původně umožnit finančním úřadům žádat po bankách údaje o klientech a obchodních transakcích, které jinak podléhají bankovnímu tajemství. Jablkem sváru se ale stal pozměňovací návrh Jakuba Michálka (Piráti), který rozšířil okruh kromě bank i na advokáty, notáře, daňové poradce, auditory a exekutory.

Česká advokátní komora si stěžuje, že jde o snahu prolomit mlčenlivost advokátů týkající se důvěrných informací sdělených klientem. „Návrh je zcela bezprecedentní snahou tuto důvěrnost velmi podstatným způsobem prolomit, nebo možná fakticky zrušit,“ tvrdí předseda komory Vladimír Jirousek.

Návrh podporuje i Schillerová

To ale předkladatel pozměňovacího návrhu Michálek odmítá a zdůrazňuje, že prolomení mlčenlivosti má pomoci omezit daňové úniky a praní špinavých peněz. Navíc to má platit nejen v případech, kdy o to českou stranu požádá zahraniční správce daně, jak mu to ukládá unijní směrnice DAC 5, ale i pro daňové kauzy nad 500 tisíc korun v tuzemsku.

„Dochází k paradoxní situaci, že advokáti a další vyjmenované profese musí poskytovat informace pro účely ochrany zahraničních daní, ale nemusí je poskytovat pro účely vnitrostátní správy daní, a to ani v kvalifikovaných případech daňových zločinů,“ poukazuje Michálek.

Návrh Pirátů podporuje ministryně financí v demisi Alena Schillerová (ANO), ale i sněmovní rozpočtový výbor. Minulý týden doporučili novelu schválit i členové ústavně-právního výboru.

Kromě poslanců hnutí ANO a Pirátů pro ni zvedli ruku také komunisté a zástupci SPD. Proti se postavily zejména pravicové strany TOP 09 a ODS. Schillerová v úterý na tiskové konferenci ANO ve Sněmovně zopakovala, že je připravena podpořit pozměňovací návrh poslance Michálka, aby informace vyplývající ze směrnice DAC 5 mohl získávat i český správce daně.

„Podpořím i návrh, aby se tyto informace vyměňovaly na bázi ústředních orgánů. Mezi orgány komor a Generálním finančním ředitelstvím – to znamená nebudou je získávat řadoví správci daně a budou se týkat jen transakcí nad 500 tisíc korun, byť budeme jedinou zemí v EU, která to takto má,“ uvedla Schillerová.

Pravomoci svých finančních úřadů při přijímání evropské směrnice už rozšířili také v Německu nebo na Slovensku.

Kalousek hrozí Ústavním soudem

S tím, že by stát měl mít pravomoc daňovým únikům lépe čelit, souhlasí i předseda ČSSD Jan Hamáček. Ke zbavování mlčenlivosti právníků či poradců se ale staví opatrně.

„Pokud se povinnost poskytovat informace rozšíří i na advokáty a notáře, může to být v rozporu s ústavností, zaručenou právem občanů na ochranu osobních údajů,“ připomněl v neděli v TV Prima Hamáček. Podle něj by se proto schválení této novely nemělo uspěchat a nejprve by ji měli na semináři za účasti zástupců České advokátní komory podrobit testu ústavnosti.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek považuje návrh Pirátů jednoznačně za zásadní zásah do ústavního práva. Pokud novela projde, chce se obrátit na Ústavní soud.

„Mlčenlivost advokáta není ochrana advokáta, ale klienta,“ zdůraznil v té souvislosti předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.