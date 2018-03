jas, Novinky

Uzavírka v Nuslích by notně zkomplikovala dopravu v oblasti Ostrčilova náměstí. Práce měly začít v pondělí, ale po ranním jednání mezi TSK, společností Strabag a náměstkem primátorky pro dopravu Petrem Dolínkem (ČSSD) se plány změnily.

„Termín zahájení rekonstrukce komunikace Na Slupi byl posunut. Dojde zde v rámci změny harmonogramu k prohození jednotlivých etap stavby tak, že v tuto chvíli se bude realizovat směr z centra, který byl plánován pouze s lokálními omezeními dopravy, bez uzavírky,” popsala mluvčí TSK Barbora Lišková.

Ve směru do centra by měla oprava probíhat formou částečné uzavírky v létě, kdy je ve městě menší intenzita dopravy.

FOTO: Mapy.cz

Stavbaři by se podle změněných harmonogramů měli Na Slupi objevit zhruba do dvou týdnů. TSK v ulici vymění asfaltové povrchy vozovek, parkovací stání budou z velké žulové dlažby a chodníky z kamenné mozaiky. Opraveno bude rovněž odvodnění, inženýrské sítě a veřejné osvětlení. Zrekonstruován bude most přes Botič. Hotovo by podle původního harmonogramu TSK mělo být do srpna.

Kolaps na Žižkově



Pražané se v minulých dnech museli obrnit trpělivostí při cestě přes Žižkov, kde probíhá oprava Husitské, což způsobilo v oblasti opakovaně dopravní kolaps.

Doprava na Žižkově nabírá zpoždění, i když se situace v posledních dnech trochu uklidnila.

FOTO: Petr Janiš, Právo

Naštvaným lidem, kteří byli nuceni trávit dlouhé desítky minut v kolonách aut i tramvají, patrně nezvedla náladu ani slova primátorky, která krátce před zahájením rekonstrukce Husitské sebevědomě prohlásila, že „Pražané jsou zpovykaní” a hlavní město velké problémy s dopravou nemá. [celá zpráva]

Video

Primátorka Adriana Krnáčová o dopravě a zpovykaných Pražanech; zdroj: Novinky.cz

Ačkoliv se primátorka omluvila, krom veřejnosti to schytala i od svého stranického šéfa a premiéra v demisi Andreje Babiše. [celá zpráva]