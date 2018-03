Pavel Orholz, Právo

„Každá hra na divočinu, pokud nemá parametry skutečné divočiny, dopadá tragicky. A projekt návštěvnických center je vydáván za projekt divočiny. Samec Greg, zabíjející svoje potomky, se chová přirozeně v nepřirozeném prostředí. Jde o projekt, který má 'mouchy', které pak obletují mrtvoly vlků! A to je chyba,“ sdělil Právu Schubert.

Nyní je ve výběhu v Srní devět vlků včetně alfapáru vlka Grega a vlčice, kteří byli dovezeni z Plzně a Německa v roce 2015. Právě samec Greg napadá v rámci hierarchie své potomky, dochází k šarvátkám i těžkým zraněním. Podle Schuberta jsou podobné výběhy projevem neprofesionality.

Podobně výběh kritizuje i majitel Zoo Tábor Evžen Korec. „Podobné hry na divočinu se pro zvířata spíše než výhodou stávají smrtelnou pastí. Pokud totiž vlčí mláďata odrostou, stávají se v teritoriu konkurencí svých rodičů, kteří situaci vyřeší drasticky, ale naprosto v souladu s přírodou. Pokud by měli odrostlí potomci možnost přemístit se do vzdálenějších míst – daleko za současné ohradníky, k zabíjení by přirozeně nedošlo. Takovou možnost jim ale šumavský výběh v žádném případě nedává,“ je přesvědčený Korec.

Podle něho by situaci neřešila ani kastrace, o které se v krajním případě u podobných výběhů uvažuje. „Jedním ze zvažovaných řešení je sterilizace vlků ve výběhu, která by situaci se zabíjením vyřešila. Ptám se ale, zda pak tato hra na divočinu nebude ještě absurdnějším divadlem s honosnými kulisami, ale naprosto nepřirozenými herci,“ míní Korec.

Mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák připustil, že ve výběhu uhynulo pět vlků z vrhu v roce 2015. Správa se kvůli ochraně snaží udávat vlky do jiných chovů, ale zatím se to moc nedaří. „Jedná se o vlčí smečku a dochází tam i k tomu, že vůdčí pár napadá mladé. Svým způsobem je učí, ale je to také o tom, že v určitém věku odcházejí vlci od původní smečky pryč. V tomto výběhu nemohou, proto se snažíme vlky udávat do jiných chovů, což je problematické,“ konstatoval Dvořák.

Zatím se podařilo přemístit pouze jednoho vlka do Polska. „Vlci jsou velmi nároční na chov a mají velmi propracovanou a zajímavou hierarchii, která způsobuje chovatelům problémy. Ví to téměř každý chovatel a podobně to musí řešit i v Bavorském lese,“ zmínil Dvořák.

Mezi další možnosti, jak nastolit větší rovnováhu ve výběhu vlků, je antikoncepce nebo v krajním případě sterilizace jednoho pohlaví.

Kritika kvůli vlčímu výběhu se na správu parku hrne krátce poté, co médii proběhly informace o problematickém jelenovi v obdobném návštěvnickém centru na Kvildě. Jelen jménem Standa zde přišel o plachost a napadal turisty. Správa jej chtěla nechat odstřelit, ale po vlně kritiky od záměru ustoupila. Jelen nakonec našel po dohodě s Pražským hradem azyl v lánské oboře.