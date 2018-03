Novinky, ČTK

Předmětem změny je podle dokumentu upřesnění trasy metra D včetně stanic, vestibulů a depa v úseku z Pankráce do Depa Písnice. Zahrnuje rovněž všechny veřejně prospěšné stavby navazující na trasu metra. V rámci změny bude rovněž zrušena původně plánovaná stanice Zálesí, kterou nahradí stanice Nemocnice Krč.

Městský soud v roce 2015 vyhověl několika navrhovatelům z řad majitelů pozemků nutných pro stavbu metra, kteří napadli schválenou změnu územního plánu pro trasu D. Přestože se rozhodnutí soudu týkalo pozemků v okolí Thomayerovy nemocnice v Krči a mezi budoucími stanicemi Nové Dvory a Písnice, změnu musí město vypracovat pro celou trasu. Praha proti verdiktu tehdy podala kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud zamítl.

Soudy nekončí



Majitelé pozemků napadli u soudu rovněž vydané územní rozhodnutí. Verdikt vynesen zatím nebyl. Pokud by územní rozhodnutí soud zrušil, Praha by musela stavbu trasy začít chystat zcela od začátku, to znamená včetně získání všech nutných dokumentů a souhlasů úřadů.

Praha a dopravní podnik (DPP) se dlouhodobě potýkají s problémy při výkupu pozemků. Nyní je projednáván plán na vytvoření společného podniku DPP se soukromým developerem. DPP totiž může vykupovat pozemky pouze za odhadní cenu, společný podnik by je mohl vykupovat i za tržní ceny.

V první fázi má vzniknout úsek Pankrác–Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory a pak do konečné Depo Písnice. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru. O stavbě této části trasy se zatím nerozhoduje. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče. Metro D vyjde podle odhadů na 50 miliard korun.