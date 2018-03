Jiří Novotný, Jan Holý, Právo

Pětadvacetiprocentní cena jízdného pro dané kategorie je podle dopravců pojistkou, aby to lidé nezneužívali, jak by se stalo, kdyby bylo zcela bezplatné. Současně se tím umožní, aby se do vlaků i autobusů na nejvytíženějších linkách dostali i cestující, kteří si nadále budou muset platit plné jízdné.

Podle statistických údajů se sleva bude týkat 1,989 miliónu důchodců. Senioři starší 65 let tvoří téměř pětinu populace ČR a bezmála tolik je i žáků a studentů. Do školních lavic či poslucháren loni usedalo podle Českého statistického úřadu 906 188 žáků základních škol, 424 849 studentů středních škol a zhruba 320 tisíc vysokoškoláků. Podobné je to i letos.

Žákům i studentům se cestování vlaky i autobusy dál zlevní. Dosud sice mohli využívat státem stanovených slev, ale zdaleka ne v 75procentní výši.

Jak Právu řekl Aleš Ondrůj, mluvčí Student Agency, která provozuje autobusovou a pod názvem RegioJet i vlakovou dopravu, jízdné zdarma či sleva jen pro vlaky by zejména na příměstských trasách mohly způsobit katastrofu. Samotné vlaky by očekávaný příliv cestujících kapacitně nezvládly.

Náklady 5,8 miliardy

Sleva ve výši 75 procent naopak představuje skutečný sociální benefit, který ještě více zpřístupní dopravu a cestování studentům i seniorům. Zároveň ale nedojde k vyloučení žádné skupiny cestujících. Například těch, kteří musejí dojíždět do školy autobusem, protože bydlí někde, kde vlak nejezdí.

„Nastavení slevy ve výši 75 procent také zabrání nadužívání něčeho, co je úplně zdarma. Díky tomu zůstane zachována kvalita služeb ve veřejné dopravě pro všechny skupiny cestujících,“ je přesvědčen Ondrůj.

To České dráhy ujišťovaly už v lednu, kdy o záměru jízdného zdarma poprvé hovořil premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), že jako národní dopravce, který působí celosíťově, jsou schopny i velký nárůst počtu cestujících zvládnout.

Jak nyní Babiš upřesnil, 75procentní sleva pro žáky, studenty a seniory začne platit od 10. června, kdy nabude platnosti změna jízdního řádu. Předtím ale musí toto nařízení, které ještě ministerstvo dopravy dolaďuje, schválit vláda.

Ztrátu, která dopravcům ze 75procentní slevy jízdného poplyne, jim bude hradit stát. Státní kasu to bude stát kolem 5,8 miliardy korun. „Je to jedno z mnoha opatření, kterými se naše vláda snaží vracet lidem jejich peníze, což je v době ekonomického růstu extrémně důležité,“ zdůrazňuje Babiš.