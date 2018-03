11:10 - Ministr průmyslu Tomáš Hüner obhajoval před poslanci své personální kroky v rámci ministerstva a agentury Czechinvest.

10:47 - Šéf poslaneckého klubu STAN Farský apeloval na to, aby byl schválen program schůze. „Poslanci, kteří podepsali svolání schůze, zastupují tři milióny voličů,” podotkl Farský.

10:34 - Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že pirátští poslanci by chtěli, aby Babiš vysvětlil situaci ohledně ředitele GIBS Murína.

10:18 - „Vláda, která nemá důvěru, nemá dělat vše, co dělá vláda s důvěrou. Mohli jste počkat,” sdělil Babišovi Bělobrádek.

10:14 - Bělobrádek začal mluvit o personálních změnách, konkrétně o ministerstvu zemědělství. „Po čtyřech hodinách váš ministr zemědělství poznal, že člověk, který byl odborník a šel pracovat do funkce náměstka z komerční sféry, je k ničemu. Přesto, že za své působení ušetřil řádově 900 miliónů korun,” prohlásil Bělobrádek.

10:10 - Předseda lidovců Pavel Bělobrádek poznamenal, že by se mělo přepočítat kvórum, jestli je Sněmovna vůbec usnášeníschopná. „Poslanci hnutí ANO zřejmě makají někde jinde,” podotkl k nízkému počtu zákonodárců v sále.

10:08 - Kalousek pokládá za nezbytné, aby se Sněmovna zabývala metodami, jakými hnutí ANO provádí personální změny.

10:00 - Slova se ujal šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Víte, Poslanecká sněmovna má významnou kontrolní funkci. Má kontrolovat kroky vlády a exekutivy ve všem, co pokládá za hranici zákona a Ústavy. Zejména pokud se týká GIBS, což je nestranná instituce,“ vzkázal Babišovi Kalousek. Narážel tak na údajný tlak Babiše na šéfa inspekce Murína, aby rezignoval.

9:55 - Před poslanci vystoupil ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO). „Ten aparát se nesmí zastavit. Je potřeba držet resorty v provozní teplotě,“ hájil kabinet v demisi.

9:41 - K řečnickému pultíku přistoupil šéf ODS Fiala. Řekl, že vláda v demisi má být u moci co nejkratší dobu. „Do určité míry je smutné, že musíme připravovat nějaké usnesení, abychom dali vládě v demisi nějaké mantinely. Tato otázka je mnohem víc otázkou dobrých mravů než vytváření nových pravidel,“ zdůraznil Fiala.

9:37 - „Máme čisté svědomí, neděláme čistky, chováme se s péčí řádného hospodáře. Nemáme máslo na hlavě, na rozdíl od některých,“ uzavřel svůj proslov Babiš.

9:34 - Novela zákona o státní službě je podle Babiše potřeba. „Potřebujeme kvalitní státní zprávu,“ sdělil.

9:28 - Babiš postupně čte, co všechno dělala Topolánkova vláda v demisi.

9:16 - Předseda vlády odmítl, že by jeho kabinet dělal politické personální změny. „My žádné politické čistky neděláme. My jsme v rámci systemizace služebních a pracovních míst zrušili takzvané politické náměstky. Bylo jich 31 a my jsme snížili počet na 20,” řekl Babiš. „Nemluvte o čistkách. Dělali jsme to na základě našich zkušeností,” dodal.

9:14 - Babiš v projevu připomněl vládu Mirka Topolánka. „My nic neprivatizujeme. Vzpomeňme si na vládu Mirka Topolánka, která prodala Aero Vodochody za tři miliardy. My nic neprodáváme,” hájil Babiš svůj menšinový kabinet.

9:09 - „Vláda v demisi je legitimní a legální. Není podle Ústavy omezena. Nechceme vládnout v demisi. Ale když získáme důvěru, budeme pracovat úplně stejně, jako pracujeme dnes,” řekl Babiš.

9:05 - Slovo si vzal premiér Andrej Babiš (ANO). „Nechápu, proč byla svolána tahle schůze. Pochopil bych, kdyby ji svolali Piráti, hnutí STAN, KSČM nebo SPD, které nebyly ve vládě. Že ji svolávají tradiční strany, nechápu,“ prohlásil.

9:00 - Začala schůze Sněmovny.

„Vláda bez důvěry odvolává vysoké státní zaměstnance. Stíhaný premiér odvolává lidi pro podezření. To je absurdní situace, která by se dít neměla. Politika je v poslední době prováděna mocensky a silově,“ konstatoval předseda poslanců STAN Jan Farský.

Vláda v demisi udělala během tří měsíců svého působení několik personálních změn. O místo přišel například generální ředitel České pošty Martin Elkán, šéf agentury CzechInvest Karel Kučera či ředitelé fakultních nemocnic Na Bulovce a v Ostravě Andrea Vrbovská a Svatopluk Němeček.

Opozici vadí také tlak, který měl Babiš údajně vyvíjet na šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína.

Před schůzí Sněmovny vystoupila na tiskové konferenci ODS. „Vláda nemá legitimitu. Není to jen tak nějaká vláda v demisi, od počátku bylo jasné, že nebude mít důvěru Poslanecké sněmovny. Nezískala podporu ani jednoho jediného hlasu mimo hnutí ANO,“ podotkl předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura dodal, že Sněmovna by měla přijmout dvě usnesení. První by vyzývalo vládu bez důvěry, aby neprováděla nevynucené personální změny v bezpečnostních a zpravodajských službách. „Chceme také vyzvat vládu v demisi, aby nepředkládala novelu služebního zákona,“ uvedl Stanjura.

Je však možné, že poslanci nakonec neschválí program schůze, podobně jako se to stalo na mimořádné schůzi ve středu. Tím pádem by mohli na plénu vystoupit jen poslanci s přednostním právem, tedy předsedové stran, šéfové poslaneckých klubů či členové vlády.