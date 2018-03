Babiš požadavek na odvolání zdůvodňuje ztrátou důvěry. Murín již minulý týden řekl, že odstoupit nehodlá. [celá zpráva]

Na premiéra se minulý týden obrátila i řada poslanců při interpelacích a ptala se ho na to, proč na odvolání ředitele GIBS tlačí.

„Jestliže premiér v demisi, který je trestně stíhán, uvažuje o tom, že změní šéfa GIBS, tak to ve mně vyvolává podezření. Je zcela zásadní, aby orgány činné v trestním řízení byly nezávislé,“ uvedl předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek k tomu, proč je podle něj důležité si Murína vyslechnout.

„Kontaktoval jste ředitele Murína s tím, že požadujete jeho odchod z pozice?“ ptal se se Babiše na plénu předseda Pirátů Ivan Bartoš. Babiš odpověděl, že ředitel odvolat nechce .„Já jsem žádné odvolání nenavrhl. Jen jsem konstatoval, že mám vážné pochybnosti o jeho morální a profesionální integritě. A to můžu doložit. Pan Murín podvedl vládu,“ dodal premiér a poukázal na údajné finanční nesrovnalosti v GIBS. [celá zpráva]

Zasedání sněmovního bezpečnostního výboru, na kterém vypovídá ředitel GIBS Michal Murín

FOTO: Renáta Bohuslavová, Novinky

Některé materiály, které si do příštího čtvrtka mohou členové výboru prostudovat, jim premiér podle předsedy výboru Radka Kotena (SPD) dodal. Poslanci z výboru si na další jednání chtějí pozvat i samotného premiéra.

Babiš mimo jiné chce, aby před výborem vystoupili i státní zástupci. Řekl to před čtvrteční ranní schůzkou předsednictva Bezpečnostní rady státu. [celá zpráva] GIBS se státním zastupitelstvím podle Babiše dlouhodobě nespolupracuje.

Murín: Premiér mě vyzval k rezignaci

GIBS vyšetřuje trestnou činnost policistů, celníků nebo dozorců. Ředitele inspekce jmenuje a odvolává podle zákona premiér na návrh vlády a po projednání v bezpečnostním výboru.

„V únoru jsem byl dvakrát pozván na úřad vlády, kde mě premiér vyzval k rezignaci,“ uvedl dříve Murín. Podle něj Babiš svůj požadavek odůvodnil ztrátou důvěry. „Když se dohodneme, tak to prý bude bez skandálu. Řekl, že by bylo nejlepší, abych skončil do konce února,“ dodal šéf inspekce.

Murín vede GIBS od prosince 2016, kdy ve funkci vystřídal Ivana Bílka. Ten rezignoval po vypuknutí olomoucké korupční kauzy Vidkun, která se týkala podezřelých vazeb mezi podnikateli, policisty a politiky.