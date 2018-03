Čtvrteční dopoledne bude oblačné až zatažené, ale odpoledne už bude oblačnosti ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 6 až 10 stupňů. K večeru se začne opět zatahovat v souvislosti s příchodem frontálního systému, který nás bude ovlivňovat během noci a dalšího rána.

Páteční ráno bude s teplotami mezi 2 až -2 stupni, takže na některých místech může hrozit náledí jednak z odtávajícího sněhu, a jednak - zejména na východě území - ze srážek. Ráno bude oblačné až polojasné, méně mraků bude v Čechách. „Během odpoledne bude ale oblačnosti přibývat v souvislosti s teplou frontou, předzvěstí teplého víkendu,“ uvedla Honsová. Už páteční maxima se podle ní budou pohybovat mezi 7 až 11 stupni.

Během soboty bude oblačno až zataženo, zejména zpočátku dne s deštěm. Po ránu se ochladí na 2 až -2 stupně, takže se opět může vyskytnout náledí. Nejvyšší teploty přes den ale vyskočí na 10 až 14 stupňů.

„A pak přijde ta skvostná neděle,“ řekla s nadsázkou Honsová, podle níž se 11. březen takhle povedl naposledy v roce 1990. Na obloze má být oblačno až polojasno. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 4 stupni až 0, ale odpoledne vyšplhají na 12 až 16. Večer bude přibývat oblačnosti s deštěm. „Bude to studená fronta, ale nevypadá to, že by měla výrazně pohnout s teplotami,“ předpovídá meteoroložka.

V pondělí bude zataženo s vydatným deštěm. Ráno bude o poznání teplejší mezi 7 až 3 stupni nad nulou, nejvyšší odpolední teploty se budou držet mezi 11 až 15 stupni, a tak to potrvá minimálně do dalšího čtvrtka.