Průzkumu se zúčastnilo 1441 ze zhruba 2800 členů hnutí. Ti mohli zaškrtnout i více než jednu možnost.

Odpovědi ukazují, že nejvíc členů (38 procent) chce počkat, zda se soc. dem. dohodne na koaliční vládě s ANO, již by podporovala KSČM. Menšinovou vládu tolerovanou ČSSD a komunisty podporuje 35,4 procenta babišovců a jednobarevný kabinet tolerovaný okamurovci a KSČM 34,5 procenta členů.

Bez Babiše ne

Nejmenší podporu měla staronová koalice ANO, soc. dem. a lidovců bez Babiše, kterou by preferovalo jen 13 procent členů.

Stejně rozpolceni jsou babišovci, pokud jde o to, jak rychle by vláda měla ve Sněmovně získat důvěru. Pro 51,6 procenta je zásadní, aby ji kabinet získal co nejdříve, pro 48,4 procenta to není zásadní otázka.

Jasněji mají členové ANO alespoň ohledně zákona o obecném referendu: 59,8 procenta z nich se domnívá, že by se lidové hlasování nemělo týkat mezinárodních smluv, 40,2 procenta by chtělo, aby lidé mohli hlasovat například o vystoupení z Evropské unie či NATO.