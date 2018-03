Po jednání městské rady o tom v úterý informovala primátorka Adriana Krnáčová (ANO), radní Karel Grabein Procházka (ANO) a ředitel PVK Petr Mrkos. „Zbavit se kontroly nad tak důležitou komoditou, jako je voda, je neuvěřitelné,“ kritizovala Krnáčová své předchůdce.

O harmonogramu rozhodli podle Procházky radní v úterý jednomyslně. Ocenění 49% podílu PVK podle něho dospělo k částce 1,7 až 1,9 miliardy korun. „Rozdíl bude předmětem ověřování. Musíme zohlednit dividendu za rok 2017,“ uvedl Procházka.

Dividenda bude podle Mrkose známa v dubnu. Do června je také třeba připravit transakční dokumentaci, prověření kupované společnosti, musejí být hotovy kupní smlouvy, opční smlouvy a dohoda mezi akcionáři. Výsledek by zřejmě měl být schválen do voleb do pražského zastupitelstva, které se očekávají začátkem letošního října.

Veolia má kontrakt do roku 2028



Podle Mrkose se pro PVK jedná o novou formu spolupráce s hlavním městem. „Je to příklad win-win kontraktu. Obě strany na tom mají zájem,“ uvedl Mrkos s tím, že Veolia je s Prahou na základních parametrech dohodnuta. Město by patrně 49 procent akcií PVK svěřilo své Pražské vodohospodářské společnosti. Vedení města se dlouho s Veolií nedařilo dohodnout, podle Mrkose k úspěchu přispělo předání kompetencí mezi radními.

Veolia získala dvě třetiny akcií PVK v roce 2001, zbylou třetinu o rok později. Dohromady za ně zaplatila asi sedm miliard korun, platí městu zároveň nájemné za infrastrukturu. Posléze byl její kontrakt prodloužen do roku 2028. Vodné a stočné letos v Praze činí 87,39 korun včetně DPH za kubík vody.