„V noci na úterý od jihovýchodu očekáváme postupně na většině území sněžení, jehož intenzita může být přechodně i silná, zejména na Vysočině a na většině území Jihomoravského kraje. Napadne 7 až 12 cm nového sněhu,” upozornili meteorologové.

V severovýchodní polovině Čech a rovněž na Moravě a ve Slezsku se mohou srážky vyskytovat formou deště se sněhem nebo mrznoucího deště, při kterém se bude tvořit slabá ledovka.

Výstraha před sněžením platí pro Prahu, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký, Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj a pro Vysočinu od úterních 3 do 17 hodin.

Výstraha před ledovkou platí pro Vysočinu, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský kraj. Zatímco na Vysočině a v Jihomoravském kraji trvá varování do pondělních 18:30, v ostatních regionech bude platit od úterních 2 do 12 hodin. Později meteorologové výstrahu rozšířili ještě pro Jihočeský kraj od pondělních 22 do úterních 11 hodin.