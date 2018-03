Světový unikát z Homolky: mikrofiltr zabrání mrtvici

Kardiologové pražské Nemocnice Na Homolce pod vedením profesora Petra Neužila provedli v pátek unikátní zákrok, který se ještě nikdy ve světě neuskutečnil. Pěti nemocným pacientům s životem ohrožující fibrilací srdečních síní trvale zavedli do krkavice na krku speciální mikrofiltr, který zachytí krevní sraženinu a nepustí ji dál do mozku, kde by mohla způsobit mrtvici.