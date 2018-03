„Do budoucnosti teď hledíme s mnohem větším optimismem, můžeme nyní vlastně začít trochu plánovat do budoucna,” řekl otec nyní již osmiletého chlapce Brett King. Podle něj onkologové z nemocnice v Southamptonu po kontrole posledních snímků uvedli, že nevidí žádný náznak toho, že by se rakovina vracela. Ashya podle svého otce nyní nejen mluví a chodí bez pomoci, ale jezdí i na kole a chodí s ostatními dětmi do školy.

Ashya podle svého otce v minulých letech pravidelně každé čtyři měsíce podstupoval vyšetření na soukromé klinice ve Španělsku. Před časem se na snímcích objevil zvláštní stín, lékaři ale rodinu ubezpečili, že se rakovina nevrací a chlapec je vyléčen.

„Nemohl jsem ani mluvit, když mi to radiolog řekl. Musel mi to říct kategoricky: 'Není tam nádor.',” popsal okamžik úlevy Ashyův otec deníku The Sun. „Máme dojem, že jsme prozatím za vodou,” dodal Brett King.

Kingův případ vyvolal v roce 2014 velkou pozornost. Britští lékaři zjistili, že Ashya trpí nádorovým onemocněním mozku a několikrát ho operovali. Poté ale údajně jeho rodičům sdělili, že pro něj již více udělat nemohou. Kingovi následně bez vědomí lékařů odvezli chlapce do Španělska, kde prý chtěli prodat rekreační nemovitost, aby měli na léčení v protonovém centru v Praze.

V Británii na ně byl ale vydán zatykač kvůli zanedbání péče, a několik dní proto strávili ve španělské vazbě. Nakonec jim soud léčení syna v zahraničí povolil a Ashya se podrobil zjevně úspěšné léčbě v Česku. Britská zdravotní pojišťovna zákrok zpětně proplatila.