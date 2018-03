V čele stále Babiš, TOP 09 a STAN by ve volbách propadly

Kdyby se v únoru konaly volby do Poslanecké sněmovny, zvítězilo by v nich s náskokem hnutí ANO Andreje Babiše před Piráty, ODS, SPD, ČSSD, KSČM a lidovci. Čtyři měsíce od loňského hlasování se preference většiny stran výrazně nezměnily, TOP 09 a STAN by do Sněmovny těsně neprošly. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu Trendy Česka, který pro ČT zpracovává společnost Kantar.