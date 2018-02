„Je to skandál. Ukazuje se, co se dalo tušit,“ zareagoval pro Právo předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

„V případě, kdy je premiér vyšetřován z finančního podvodu, to dělá na mě dojem, že to může být nástroj ovlivňování této kauzy. Je nepřijatelné, aby vláda bez mandátu dělala personální změny, natož v orgánech, které kontrolují činnost policie,“ řekl Právu místopředseda lidovců Jan Bartošek.

Je to vydírání, tvrdí Černochová



Poslankyně ODS Jana Černochová Právu řekla, že Babišovo jednání považuje za vydírání a že se takto s lidmi ve vedoucích pozicích bezpečnostních složek nejedná. „Vláda ANO se chová jako tlupa nájezdníků, která obsazuje dobyté území. Skandální na tom je, že tak činí, ačkoliv je v demisi a nemá důvěru Sněmovny. Je zjevné, že panu premiérovi velmi záleží na mocenském ovládnutí kontrolních policejních struktur právě teď a hodně rychle, proč asi,“ uvedla Černochová.

Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že o kauze bude s premiérem ve středu hovořit. „Nevzbuzuje to ve mně důvěru,“ uvedl.

Že jednání Babiše je účelové a souvisí s Čapím hnízdem, si myslí i předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Babiš dostal čas na sestavení vlády do června a to je dost dlouhá doba na to, aby se kauza Čapího hnízda zrelativizovala. Aby ostatní strany, které nechtějí do vlády s trestně stíhaným premiérem, mohly změnit názor,“ řekl Právu Bartoš.

Podobně mluví i předseda STAN Petr Gazdík. „Právě proto nemá být trestně stíhaný člověk členem vlády, protože prostě může ovlivnit činnost policie. A tady vidíme, že se o to už snaží,“ sdělil Gazdík.

Předseda KSČM Vojtěch Filip se naopak za Babiše postavil. O záměru odvolat Murína podle svých slov věděl už dříve. „Nedivím se tomu kroku. Uvnitř GIBS je rivalita,“ uvedl v úterý.