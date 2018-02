Volby by vyhrálo ANO. Do Sněmovny by se nedostali lidovci, STAN ani TOP 09

Podle únorového volebního modelu CVVM by nyní ve sněmovnách volbách zvítězilo hnutí ANO se ziskem 33,5 procenta. Piráti by měli 13, ČSSD 12 a ODS 10,5 procenta. Deset procent by dostali komunisté a 6,5 procenta Okamurova SPD.