Vůbec nejnižší teplotu v noci teploměr ukázal na šumavské stanici Kvilda-Perla, které se také říká Jezerní slať. Naměřených minus 22,8 stupně Celsia ale nepřekonalo rekord minus 26,5 stupně z roku 1987. V Králíkách na Orlickoústecku v noci bylo minus 22,6 stupně, tamní stanice ale nefunguje ani deset let.

Rekord tak padl třeba na krkonošské Labské boudě, kde minus 20,6 stupně Celsia z uplynulé noci překonalo dosavadní minimum minus 19,2 stupně z roku 1986. Dosud nejnižší naměřenou teplotou pro 26. únor je také minus 20,2 stupně na beskydské Lysé hoře nebo minus 19,5 stupně v krkonošské Peci pod Sněžkou.

V porovnání krajů bylo nejchladněji v jižních Čechách a na Vysočině, kde se průměrná teplota v noci dostala k minus 16 až 17 stupňům Celsia, uvedl Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

ČHMÚ před silnými mrazy varoval. Výstraha, kterou vydal v sobotu, platí od neděle až do odvolání. Mrazivé by měly být podle předpovědi také další noci. Nejchladnější se očekává noc na čtvrtek, během které by teploty mohly ojediněle klesnout k minus 21 stupňům Celsia.

Mráz svírá i okolní země. Například na Slovensku v noci na neděli příliv arktického vzduchu způsobil pokles teploty na Lomnickém štítě ke třiceti stupňům pod nulou. I u našich jižních sousedů v Rakousku se teploty pohybovaly hluboko pod hranicí minus 10 stupňů, uvedl server Wetter.at.

Se sněhovou nadílkou bojují po šesti letech také v Římě.