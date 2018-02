Starostka Frenštátu Zdeňka Leščišinová řekla, že o podpoře bude jednat městská rada a poté zastupitelstvo. „Z důvodu udržení odkazu Jiřího Rašky a budoucího rozvoje a využití areálu, který je s touto osobností neodmyslitelně spojen, jsou připraveni pomoci jak město Frenštát pod Radhoštěm, tak i Moravskoslezský kraj,” uvedla.

Aukci pořádal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Město podalo svou nabídku až ve třetím kole (v prvních dvou se nepřihlásil nikdo). Firma Tourist Invest do výběrového řízení vstoupila na poslední chvíli a město přeplatila.

„Pokud TJ Frenštát pod Radhoštěm předkupní právo uplatní a ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení nabídky zaplatí kupní cenu, kupní smlouva uzavřená s vítězem výběrového řízení zanikne, a tento se tak nikdy vlastníkem předmětných pozemků nestane,” uvedla Leščišinová.

Areál revitalizujeme, tvrdí noví majitelé



Tourist Invest je v Česku hlavním sponzorem projektu Mezinárodní lyžařské federace FIS SnowKidz, jehož cílem je zabránit úbytku nejmladších lyžařů. SnowKidz nabízí mimo jiné půjčování lyží dětem zdarma nebo možnost pro školy využít během tělesné výchovy několik lyžařských parků. Ve Frenštátě se společnost podílela mimo jiné na nedávné akci Raškohrátky.

Zuzana Somošová za Tourist Invest uvedla, že firma chce celý areál revitalizovat, doplnit současnou infrastrukturu a do rozvoje oblasti dále investovat. Mělo by to podle ní přinést nové rekreační i pracovní příležitosti.

„Diskutovanou dopadovou plochu velkého i středního můstku je Tourist Invest připraven za oboustranně výhodných podmínek nabídnout zástupcům města či TJ Frenštát pod Radhoštěm k odkoupení či pronájmu,” dodala Somošová.