„Je to z pohledu vynaložených nákladů i z provozního hlediska nejefektivnější varianta, která má největší šanci zkrátit Pražanům cestování a přesunout je z aut do MHD,” uvedl mluvčí Ropid Filip Drápal.

Podle navrhované trasy by se cestujícím mohla cesta od Anděla do Dejvic zkrátit až o 9,5 minuty. Roční náklady jsou odhadovány na 12,4 miliónu korun. Výhodou je, že by autobusy mohly využívat obratiště na Špejcharu a město by nemuselo budovat nové. Naopak nevýhodou je podle dokumentu, který výbor projednal, že by autobusy nezajížděly na Dejvickou.

Ropid vypracoval ještě další varianty trasy, mezi kterými je například ta, podle níž by autobusy od Anděla končily na dopravně vytíženém Vítězném náměstí. Další variantou bylo například prodloužení trasy v šesté městské části až do zastávky Výhledy. U té by ovšem mohla způsobit zpožďování přeplněná ulice Jugoslávských partyzánů. Jiné než preferovaná varianta by navíc vyžadovaly další náklady na vybudování například nových zastávek a podobně.

O zavedení MHD do tunelů městského okruhu se mluví několik let.