„Neprokázalo se, že by došlo k takovému porušení ustanovení zákona o místním referendu, které mohlo ovlivnit jeho výsledek,“ shrnul v rozhodnutí soudce Alexandr Krysl. Žalobu na zneplatnění referenda nejdříve podal karlovarský právník Ronald Němec a poté rovněž organizátoři petiční akce, které vedlo k vyhlášení referenda.

V žalobách obě strany například vytýkaly městu, že vedlo v rozporu se zákonem negativní kampaň, nebo umístilo volební místnosti jinam, než jsou voliči zvyklí. Soud ale námitky odmítl s tím, že město řádnému průběhu hlasování nebránilo. Neprokázalo se ani to, že by město vedlo proti referendum kampaň.

„Rozhodnutí soudu ctím, byť mi ještě nebylo doručeno,“ uvedl Němec. „Smyslem podání návrhu nebyl kladný výrok soudu, ale nastavení mantinelů pro obecná referenda, aby se vědělo, jaké jsou povinnosti obce, pokud se referendum pořádá,“ pokračoval advokát.

„Také mi šlo o odstranění pochyb, aby se občané mého města mohli cítit spokojeně, tedy že hlasování mělo smysl a bylo fér,“ poznamenal Němec, který se chystá podat kasační, popřípadě ústavní stížnost. „Aby bylo vše řádně objasněné,“ dodal Němec.

V referendu, které se konalo 12. a 13. ledna, nakonec hlasovalo pouze 33,66 % voličů, takže byly jeho výsledky neplatné. Chybělo necelých tři sta voličů, aby podporovatelé výstavby repliky bez mezinárodní architektonické soutěže se svými požadavky uspěli. Rozhodnutí soudu znamená, že město může bez obav pokračovat v opravách havarijního stavu současné kolonády ze 70. let 20. století.

Karlovarský primátor Petr Kulhánek (KOA) nechtěl rozhodnutí soudu nikterak komentovat a opětovně pouze připomněl, co říkal již dříve, že referendum proběhlo v souladu se zákonem a plnou podporou magistrátu. „V současné chvíli dochází ke stanovení rozsahu nejnutnějších prací k odstranění havarijního stavu tak, aby kolonáda mohla fungovat a byla přístupná veřejnosti v dalších letech a aby plnila distribuci lázeňské vody lázeňským sanatoriím,“ uvedl primátor.

Podle prvního náměstka karlovarského primátora Čestmíra Bruštíka (zvolen za ANO) by měl být harmonogram připravený do konce března, než se sejde opětovně městské zastupitelstvo. Veškeré práce na odstranění havarijního stavu Vřídelní kolonády včetně přestěhování krenotechnologie, která jímá a rozvádí vřídelní vodu do sanatorií, by měly být dokončené do podzimu.

Stěhovat mimo budovu kolonády se mají i pítka s vřídelní vodou tak, aby následně mohla zahájit i druhá etapa rekonstrukce objektu. „Architekt města, který nastupuje 1. března, má úkol, aby sestavil odborný tým na formulaci architektonické soutěže, která bude připravována paralelně,“ dodal Kulhánek.