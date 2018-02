Žádná jiná varianta než ANO s ČSSD a podporou komunistů za stávající konstelace a přístupu ostatních stran nyní podle Babiše neexistuje. „Ano, to je ta varianta, která je pravděpodobná. Pokud ostatní strany nezmění názor na toleranci KSČM, tak to je na stole. Programově jsou si samozřejmě KSČM a ČSSD blízko,” řekl po jednání s ČSSD Babiš.

I přesto doplnil, že ani on a ani KSČM nechtějí být společně ve vládě. Zároveň také řekl, že už nechce slyšet dotazy na to, zda je ochoten vzdát se křesla premiéra, jelikož mu hrozí trestní stíhání. „Bude to stále stejné, budu jediný kandidát až do smrti,” řekl Babiš.

Babiš: Z jednání mám dobrý pocit



„Bylo to první jednání. Informovali mě (ČSSD) o závěrech sjezdu a budeme pokračovat příští středu, kdy nám ČSSD dá nějaké představy z hlediska programu,” řekl Babiš po jednání s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a místopředsedou Jiřím Zimolou.

Předseda ČSSD Jan Hamáček (vpravo) a místopředseda Jiří Zimola po jednání s Andrejem Babišem.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Mám z toho jednání dobrý pocit. Myslím, že to bylo v normální atmosféře,” doplnil Babiš. Oba strany podle něj nyní na půdorysu expertních týmů budou hledat programové shody. Strany vytvoří expertní týmy, které budou jednat o devíti bodech, které vychází z programového prohlášení hnutí ANO.

„Potkáme se na úrovni vedení strany a hnutí s prvním nástřelem názorů ČSSD k našemu programovému prohlášení. Od 1. března se naše týmu budou domlouvat,” doplnil Babiš s tím, že už nyní je jasné, že se na některých věcech neshodou.

ČSSD: Jsme ochotni o vládě jednat



Hamáček po setkání s Babišem uvedl, že o účasti ve vládě jsou ochotni jednat, ale že první schůzka byla sondážní. Prioritami ČSSD jsou například zavedení progresivního zdanění a sektorové daně.

Zda v těchto bodech najdou obě strany shodu není jistá, na druhou stranu i přes programové rozdíly spolu již ve vládě čtyři roky seděly.

Sociálním demokratům podobně jako lidovcům a hnutí STAN vadí především Babišovo vládní angažmá v okamžiku, kdy čelí trestnímu stíhání. Babiš však jakýkoliv ústupek v tomto směru odmítá.

Zimola dal před jednáním s Babišem ale jasně najevo, že bez kompromisů má Babiš smůlu. „Hnutí ANO bude muset udělat kompromisy, jinak nesestaví vládu nikdy s nikým. Taková je politika," uvedl v rozhovoru pro deník Právo.