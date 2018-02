„Ode dne doručení účastníkům poběží patnáctidenní zákonná lhůta pro podání opravných prostředků; znamená to tedy, že v tento okamžik rozhodnutí ministerstva kultury zatím není pravomocné,” uvedla k rozhodnutí bez dalších podrobností mluvčí resortu Simona Cigánková.

Náměstek Dolínek zveřejnil rozhodnutí v pondělí na Twitteru.

Krnáčová by postavila nový most



„Vítám to rozhodnutí, přestože přišlo pět minut po dvanácté,“ uvedla v reakci na rozhodnutí ministerstva primátorka Adriana Krnáčová (ANO). „Potvrdilo se, že nebýt aktivismu některých spolků, ale bohužel i koaličních zastupitelů, mohl být Libeňský most už dávno opravený,“ dodala s tím, že nyní bude třeba se domluvit, zda bude most opraven, nebo postaven nový.

„Já osobně preferuji druhou variantu, protože je z dlouhodobého výhledu rozumnější,“ uzavřela primátorka.

Video

Libeňský most je zanedbáván dlouhodobě. Podívejte se na záběry kritických částí mostu. Zdroj: Novinky.cz

Pokud by se už nic nezměnilo a ministerstvo by most z roku 1928 s definitivní platností neprohlásilo za kulturní památku, mohlo by ho hlavní město zbourat a postavit na jeho místě nové přemostění. Ve hře je i kompletní oprava mostu.

Most musel být před časem uzavřen pro veškerou dopravu kvůli svému havarijnímu stavu. To komplikuje situaci zejména obyvatelům Holešovic a Palmovky.

Vizualizace možné podoby nového mostu

FOTO: Technická správa komunikací

Pražská Technická správa komunikaci (TSK) popsala již před několika týdny dva možné scénáře dalšího vývoje. Pokud by se z mostu stala kulturní památka, bylo by nutné požádat o nové územní rozhodnutí i o všechna stavební povolení.

Pokud nebude památkou, mohlo by se prodloužit stavební povolení a následně by mohly pokračovat již započaté veřejné zakázky na zhotovitele a na správce stavby dle nynějšího projektu, který počítá se zbouráním stávajících šesti mostů kromě pilířů hlavního mostu přes Vltavu. Nový most by měl šířku 26 namísto nynějších 21 metrů.