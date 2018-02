Podle ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) je také prioritní stavbou dokončení Pražského okruhu, proti kterému však protestuje Praha Suchdol.

„Městská část Praha 6 by už dlouhodobě ráda spojila levý a pravý břeh Vltavy a bohužel vývoj tramvajové trati se zatím tak, jak se projednává, jeví jako poměrně problematický. Snažili jsme se proto hledat nějaké alternativní řešení, které by náš problém vyřešilo, a proto se naskytla možnost lanové dráhy, která se v řadě evropských měst používá, a to jako velmi rychlý dopravní prostředek, který je zároveň atraktivní a velmi rychle realizovatelný,“ řekla Novinkám radní Prahy 6 Eva Smutná (TOP 09).

Praha si nechává vypracovat studii o možnostech výstavby a omezeních s tím spojených. Nejpravděpodobnější uvažovaná trasa nové lanovky je: Nádraží Podbaba - ZOO (mezistanice u případného nového zadního vchodu do ZOO) - Krakov. Kapacita lanovky by měla být přibližně dva tisíce cestujících za hodinu.

Dostavba Pražského okruhu je prioritou

Nejbližším mostem, který spojuje v daných městských částech Vltavu, je Trojský most, další most se nachází až v Kralupech nad Vltavou. Variantou je proto také dostavba silničního okruhu, kterou městská část Praha 6 značně podporuje.

Trojský most a most v Kralupech nad Vltavou jsou jedinými nejbližšími mosty v okolí.

FOTO: Mapy.cz, Novinky

„Takzvaná dálnice D0 patří mezi prioritní stavby. Takže tu bychom chtěli tím naším zákonem 416 a jeho novelou urychlit,“ uvedl pro Novinky ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

Problém s dostavbou okruhu však mají některé městské části, které se obávají zvýšeného provozu. Patří mezi ně zejména Praha-Suchdol.

„Od 60. let existuje projekt, že by přes Suchdol měl vést dálniční okruh, ale toto propojení – i pro městskou dopravu – je špatné. Praha se od té doby velmi rozrostla a kamióny do ní nepatří. Proto s Pražským okruhem přes Suchdol nesouhlasíme a uděláme všechno pro to, aby tudy nevedl,“ vyjádřil se k tématu starosta Suchdola Petr Hejl.

Plánovaná dostavba Pražského okruhu.

FOTO: Mapy.cz, Novinky

Podle Ťoka ale nepřipadá v úvahu, že by se trasa měnila. „Budeme se snažit se všemi účastníky řízení jednat. Dnes máme určenou trasu, takže tou trasou bychom chtěli jít,“ konstatoval a dodal, že by situaci chtěl zároveň zklidnit.

Do čtyř let se nekopne, bude se čekat na posudek EIA



„V Suchdole je otázka překonání Vltavy i toho, že některé části dálnice tam můžeme dostat do tunelu, aby to obyvatele co nejméně obtěžovalo. Ale to, že bychom hledali jinou trasu, vylučuji. To v dnešní době vůbec nejde,“ podotkl ministr.

Kdy bude okruh hotový, není však vůbec jasné. Podle Ťoka to ale během následujících čtyř let nebude. Teprve se totiž dopracovává takzvaná EIA – tedy vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

„V tomto volebním období budeme rádi, když zvládneme EIA. Ale abychom kopli, to už nebude reálné,“ míní Ťok. Dostavba tak podle něj bude až na budoucím ministrovi.