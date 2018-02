Jak hodnotíte výsledek voleb? Zvítězil jste jen o několik hlasů.

Byl to férový souboj a jsem rád, že to byl souboj argumentů. Tak, jak jsem mluvil s delegáty, tak se hodně rozhodovali podle toho, jak na ně jednotliví kandidáti zapůsobili se svým projevem a představou, jak má fungovat sociální demokracie. Snažil jsem se být hodně konkrétní, v tom projevu jsem pojmenoval problémy, kterým čelíme.

Naší prioritou jsou senátní a komunální volby. Doufám, že ze sjezdu vzejde silný tým, který si ty podzimní volby zvolí jako prioritu. Mým úkolem je přesvědčit voliče, kteří od nás odešli, že sociální demokracie je tady pro ně.

Dá se od vás očekávat výrazná změna ve vedení, než na jaké byli sociální demokraté zvyklí doposud?

Já jsem říkal, že v osobě předsedy si ČSSD zvolí i krizového manažera. Chci ČSSD začít řídit v krizovém režimu. Protože nás čekají senátní a komunální volby. Je potřeba připravit kandidátky a zázemí pro naše kandidáty, aby měli pocit, že Lidový dům a celé stranické vedení je za nimi.

Jediná alternativa, ve které může ČSSD zvítězit, je spojení obou proudů Jan Hamáček

Čeká nás případné jednání o vládě, to si musíme ještě vydiskutovat na sjezdu, jak k němu přistoupíme. Ale je to další věc, kterou od nás voliči a naši případní partneři čekají. Je tam velký problém v komunikaci mezi vedením a členskou základnou. Na to si mnozí delegáti stěžovali a tam já chci udělat zásadní změny.

Na statutárního místopředsedu jste podpořil Jiřího Zimolu. Každý máte rozdílný názor na případnou účast ČSSD ve vládě. Jak budete spolupracovat?

Dokážu si to představit, hovořil jsem o tom před sjezdem, i jsem o tom hovořil ve svém projevu, kdy jsem mluvil o dvou proudech soc. dem. a jejich spojení. Je to jediná alternativa, ve které může ČSSD zvítězit. Takže spolupráci s Jiřím Zimolou si představit dokážu.

Vy jste řekl, že účast trestně stíhaného politika ve vládě je problém, Jiří Zimola žádné takové požadavky směrem k vládě neklade.

Já účast trestně stíhaného politika ve vládě pokládám za zásadní problém, v tomto směru navrhuji usnesení sjezdu.

Jan Hamáček při kandidátském projevu na předsedu strany

FOTO: Petr Horník, Právo

Poslanci zvolení v říjnu do Sněmovny jsou lídři, které podpořilo bývalé vedení. Prosadíte si mezi nimi svoje postoje?

Věřím, že všem členům poslaneckého klubu půjde o to, aby ČSSD uspěla. Jsem připraven hovořit s každým členem. Můžeme diskutovat, argumentovat, ale určitě máme jeden jediný zájem, a to, aby soc. dem. uspěla a aby naše podpora narostla.

Kdy se sejdete s premiérem Andrejem Babišem k jednání o vládě?

Je to ještě předčasná otázka. Nejdříve si s prvním místopředsedou řekneme, jak budeme postupovat, a potom budeme informovat ostatní partnery.

Máte nějaké podmínky, které chcete Andreji Babišovi předložit?

Teď po mně nechtějte seznam podmínek, nejdříve si o tom promluvíme v rámci nového vedení ČSSD. Potom o tom budeme informovat naše koaliční partnery a média.

Platí, že by o vládní spolupráci měla rozhodnout celá členská základna?

Ano, já to slíbil ve svém projevu. Dostal jsem důvěru delegátů sjezdu, tak to samozřejmě bude platit.

Jaké konkrétní body chcete, aby ČSSD prosazovala?

Ta první věc zazněla z úst Josefa Středuly (šéf ČMKOS), kdy on zmiňoval zrušení karenční doby, tedy proplácení prvních tří dnů nemoci. Je to diskriminační opatření, které znamená, že lidé chodí do práce nemocní, přecházejí chřipku a zejména v době epidemií je to velký problém, takže to je první zákon, který od nás zazní v Poslanecké sněmovně.

Budete delegátům říkat, koho byste chtěl za řadové místopředsedy?

Nepřišel jsem na sjezd s tím, že bych měl nějaký seznam. Ale jsou místopředsedové, které bych v týmu rád viděl a podpořím je svým hlasem, ale určitě nebudu delegátům sjezdu diktovat, koho mají volit.