Nejchladněji bude v následujících dvou týdnech, kdy meteorologové očekávají teploty pod úrovní dlouhodobých průměrů. V týdnu od 19. do 25. února by se noční teploty měly pohybovat v rozmezí -3 až -9 stupňů, při vyjasnění mohou klesat ještě níž. Denní teploty budou mezi -3 až 3 stupni.

Přelom února a počátek března, tedy období od 26. února do 4. března bude ještě chladnější. Noční teploty budou klesat až k minus 10 stupňům, denní se budou pohybovat od -2 do 3 stupňů.

Zima se své nadvlády nevzdá ani s příchodem března. Sice se bude postupně oteplovat, teploty ale zůstanou na úrovni běžné pro toto období. V týdnu od 5. do 11. března by se měly noční teploty pohybovat v intervalu -8 až 2 stupně, denní teploty by se měly udržet na průměrných šesti stupních.

V týdnu od 12. do 18. března by mělo spadnout nejvíce srážek z celého období a podle předpovědi meteorologů by měly být převážně sněhové. V tomto období by se průměrné noční teploty měly pohybovat kolem nuly, denní kolem 7 stupňů.

Z hlediska celkového množství srážek lze předpokládat, že období od 19. února do 18. března bude průměrné.