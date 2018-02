„Nejnovější údaje zpracované Státním zdravotním ústavem potvrzují, že i nadále přetrvává plošná chřipková epidemie na celém území ČR,” oznámila Gottwaldová.

Nemocnost narostla o 3,3 procentního bodu a dosáhla hodnoty 1944 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Nemocných nepřibylo pouze mezi dětmi do pěti let věku, v ostatních věkových skupinách zaznamenali hygienici vzestup a to zejména u dospělých mezi 25 až 59 lety.

Nejvyšší nemocnost je v Libereckém, Moravskoslezském, Pardubickém, Jihočeském, Zlínském, Plzeňském a Středočeském kraji a na Vysočině.

„I nadále platí doporučení pokud možno se vyhýbat větším uskupením lidí a ve zvýšené míře dbát na dodržování základních hygienických pravidel, tedy kýchat do kapesníku či si po cestě hromadnou dopravou vždy umýt ruce. Pokud už jste nemocní, chovejte se zodpovědně, infekci nepodceňujte a nešiřte dál – je mnohem lepší chřipku vyležet, než nákazu dále šířit,“ obrátila se na veřejnost Gottvaldová.

V Německu a ve Skandinávii se již epidemiologická situace začíná zlepšovat.