„Většina vězňů se snaží mít práci, protože je to výhodné. Mají na kapesné, platí alimenty, dluhy anebo finančně pomáhají rodinám. Odpíračů práce je málo. Spíše je problém v tom, že ne všechny vězně je možné zaměstnat,“ řekla Právu mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová.

Podle Kučerové je z celkového počtu odsouzených zaměstnatelných jen 14 850 lidí. Jiným práci neumožňuje například zařazení do nejpřísnějších oddělení pro výkon trestu nebo jejich zdraví. Vězeňská služba nyní spolupracuje se zhruba 300 firmami, které zaměstnávají odsouzené. Hrubý měsíční příjem každého z nich se pohybuje od 4500 do 9500 korun, přičemž věznice strhávají pracujícím odsouzeným měsíčně 1500 korun za ubytování a stravu.

Pomocní kuchaři v menze



Od dubna by se měl měsíční příjem pracujícího vězně pohybovat nad 5500 korunami. Někteří vězni pracují jako pekaři nebo kuchaři v soukromých firmách, do nichž po udělení povolení od vedení věznice docházejí denně jako do zaměstnání.

Dva pomocné kuchaře z řad vězňů nově zaměstnává například menza brněnské Masarykovy univerzity, která na tato pracovní místa dlouho nemohla nikoho najít.

Další vězni přímo v pracovních halách nápravných zařízení kontrolují elektrosoučástky nebo montují jednoduché výrobky. Nejnovější dílnu v republice, v níž je zaměstnáno deset odsouzených, mají v nápravném zařízení v Horním Slavkově na Sokolovsku. Vězni v ní stříhají kabely, demontují kryty a odvrtávají motory.

V Kuřimi na Brněnsku by měla být v příštím roce stržena stará dílna, v níž nyní pracuje 60 lidí. Vznikne nová hala, bude tak možné zaměstnat o 20 vězňů víc. Ne v každé věznici je ale možné rozšiřovat dílny, i když zájem firem je velký.

Zaměstnání i po propuštění



Zatímco například v Jiřicích na Nymbursku pracují odsouzení na vězeňské farmě, v Kuřimi jsou zaměstnáni v panelárně firmy Prefa. „Další využíváme k natírání plotů, sekání trávy a k údržbě městského majetku. Dokonce jsme tu měli i šikovného stolaře z věznice, který nám vyráběl nábytek,“ řekl kuřimský starosta Drago Sukalovský (Starostové pro jižní Moravu). Brněnští vězni pracují v drůbežárně v Modřicích, v pekárně a v několika vývařovnách.

Podle mnohých vězeňských vychovatelů odsouzení dobře vědí, že se jim vyplatí odvádět co nejkvalitnější práci, a to nejen kvůli penězům. Pokud je totiž s nimi zaměstnavatel spokojený, nabídne jim práci i po jejich propuštění na svobodu, takže návrat do běžného života ze světa za mřížemi pak mají snazší.