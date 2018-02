V Jihomoravském kraji na silnicích místy leží rozbředlý sníh. Některé vozovky jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Zvýšená opatrnost je třeba i na D1 na Vyškovsku nebo D46 na Vyškovsku a mezi Podomím a Drnovicemi na Vyškovsku je pro nákladní vozy uzavřena silnice, vyplývá z webu silničářů.

Policie na jihu Moravy eviduje kvůli sněhu zhruba 30 nehod. Většina z nich je bez zranění, nehody nejsou vážné. Jsou hlášeny uvízlé kamiony z Blanenska a z Vyškovska. Hasiči vyjížděli od rána kvůli nehodám v deseti případech. Policie apeluje na řidiče, aby přizpůsobili svoji jízdu stavu vozovky.

Hasiči řeší nehodu dvou kamionů v Mikulově na Břeclavsku, oba skončily v příkopu, jeden z nich ale částí zasahuje do vozovky. Řidiči se zraněním skončili v nemocnici. „Na místo jede specializovaná firma na vyprošťování,” uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Uvízlé kamiony v kopci hlásí web Dopravniinfo.cz na silnici I/43 u Letovic na Blanensku, také na silnici I/50 u Slavkova na Vyškovsku.

Řidič bourali také v Pardubickém kraji

FOTO: HZS Pardubického kraje

Zvýšená opatrnost je podle silničářů třeba na dálnici D1 od 218. kilometru až po 272. kilometr, také na dálnici D46 od jejího rozdělení od D1 u Vyškova až po 33. kilometr. Silničáři nabádají ke zvýšené opatrnosti také na silnicích nižších tříd v Brně, na brněnském venkově, na Vyškovsku a Znojemsku. Na Vyškovsku je silnice mezi Podomím a Drnovicemi uzavřena pro nákladní vozy těžší 12 tun.

Jízdu na silnicích Vysočiny ztěžuje sníh, v noci na pátek ho připadly dva až čtyři centimetry. Solené tahy jsou mokré nebo s rozbředlým sněhem, na vedlejších trasách je sníh uježděný. Ve stoupáních místy nemohou vyjet kamiony, problémy měly ráno například u Štoků, Želetavy a Náměště nad Oslavou. V Pravíkově na Pelhřimovsku se srazil kamion s autobusem, dva lidé byli lehce zraněni, silnice I/34 je kvůli nehodě neprůjezdná. Vyplývá to z informací policie a krajské správy a údržby silnic.

Nehoda autobusu s kamionem se stala před 06:00 v Pravíkově u Kamenice nad Lipou. Zraněn byl řidič kamionu a jeden člověk z autobusu, v němž cestovalo sedm lidí. V kraji policie od rána řešila několik nehod. „Noční sněžení a venkovní teploty pod nulou způsobují řidičům problémy na všech silnicích v Kraji Vysočina,” sdělila mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Doplnila, že některé silnice jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností.

Na silnicích druhé a třetí třídy v Pardubickém kraji v pátek leží nový sníh. Většinou je po solení rozbředlý, ve výše položených oblastech i uježděný. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

Řidiči by měli jet opatrně zvláště v okolí Hlinska, Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Poličky, Žamberka nebo v Železných horách. V oblasti Moravské Třebové je někdy na inertně udržovaných silnicích v lesních úsecích zledovatělá vrstva sněhu.

Silnice v horských oblastech Vsetínska pokrývá vrstva uježděného sněhu do pěti centimetrů krytá posypem. Sníh a námraza se místy objevují i na dalších vozovkách Zlínského kraje, které jsou udržovány inertním posypem. Ostatní silnice v regionu jsou převážně holé a vlhké, na Kroměřížsku suché.

Na rozbředlý a ujetý sníh na silnicích si musí dát pozor řidiči v Olomouckém kraji, který zasáhlo husté sněžení. Všechny silnice v kraji jsou zatím se zvýšenou opatrností sjízdné, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Hustě sněžit začalo nad ránem postupně na většině území Olomouckého kraje, kde správci silnic do terénu poslali sypače a pluhy. Na Jesenicku a Šumpersku je na hlavních silničních tazích po chemickém posypu rozbředlý sníh. Ve vyšších polohách je na inertně udržovaných vozovkách vrstva ujetého sněhu s posypem, která je místy zledovatělá. Sněžení navíc snižuje viditelnost.

Ťukance na jihu Čech



Silničáři v jižních Čechách odklízejí napadaný sníh, v terénu mají veškerou techniku. Všechny silnice v kraji jsou nyní sjízdné se zvýšenou opatrností, řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jiří Novotný. Policie řešila zatím jen několik nehod, řekla krajská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Podle policejní mluvčí je zatím nehodovost na obvyklé úrovni. Policie řešila jen několik nehod, které nesouvisely s počasím. „Klasické ranní ťukance, nedobrždění. Na Jindřichohradecku u obce Červený Hrádek byla nesjízdná místní komunikace, oznamovali to řidiči v půl sedmé, měl tam stát kamion. Problematická sjízdnost byla na Libínském sedle, ale tam je to poměrně častý jev a tam by to mělo být už taky ukončené,” řekla Krausová.

Varování před ledovkou



Úseky dálnic ve Středočeském kraji jsou mokré a většinou sjízdné bez omezení, řidiči by měli dávat pozor na jedoucí posypové vozy. Silnice prvních tříd jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, místy na nich leží rozbředlý sníh. Maximálně opatrní by řidiči měli dávat na silnicích nižších tříd ve všech okresech.

V Královéhradeckém kraji v noci na pátek a ráno sněžilo. Na silnicích místy leží zbytky rozbředlého sněhu. Na nesolených cestách v Orlických horách leží slabá vrstva zledovatělého sněhu. Řidiči musejí být při jízdě velmi opatrní.

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné s velkou opatrností. Řidiči si musejí dát pozor na ledovku a námrazu. Zledovatělé jsou i chodníky. V některých místech sněží. Pokryté sněhem jsou horské silnice. Do terénu vyjeli silničáři v noci s veškerou technikou. Sníh je i ve městech, pod slabou vrstvou může být náledí. Zřejmě náledí bylo příčinou ranní srážky tří osobních aut v Ústí nad Labem.

Bez omezení je zatím sjízdná dálnice D8, motoristé musí počítat se sněhovými přeháňkami. Sněží také na Lounsku či Mostecku.

Sněžení od nočních hodin komplikuje sjízdnost v Plzeňském kraji. V celém regionu napadlo kolem pěti centimetrů, stalo se několik nehod. Na některých silnicích se na rozježděném sněhu utvořila ledovka, na které v kopcích uvízly kamiony a místa byla dočasně obtížně průjezdná. V některých částech kraje vítr tvoří na silnicích sněhové jazyky, řekl dispečer krajské správy a údržby silnic Jiří Slapnička.

V platnosti zůstává i výstraha meteorologů, kteří varovali před ledovkou. Ta se objevuje v souvislosti s mrznoucími srážkami od čtvrtečního večera až do pátečního rána. [celá zpráva]

V pátek bude převládat zataženo či oblačno opět se sněžením či deštěm se sněhem. Odpoledne se může přechodně vyjasnit i na polojasno, přičemž maximální teploty se dostanou na 0 až 4 stupně, v Čechách může být při zmenšené oblačnosti i 7 stupňů Celsia. [celá zpráva]