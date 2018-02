Zakázka až za 12 miliard korun byla jedním z ožehavých témat úterního velitelského shromáždění v Praze.

Mezi ministryní a náčelníkem generálního štábu Josefem Bečvářem to kvůli vrtulníkům několikrát zaskřípalo. Šlechtová zopakovala, že vojáci měli na vrtulníky nereálné požadavky.

Naše vláda učinila české vládě oficiální nabídku a ta je stále platná Stephen King, velvyslanec USA

„Musím vás upozornit, že to může mít veliké diplomatické dopady nejen pro mě, ale i pro předsedu vlády i celou vládu. Tomu musím v budoucnu zabránit a musíme zadávat pouze to, s čím jsme si jisti, že to na trhu existuje,“ řekla Šlechtová v projevu k vojákům. To si nenechal líbit náčelník generálního štábu Bečvář a nepřímo ministryni slova vyčetl.

Američané nevěří

„Laická nezasvěcená vyjádření možná vytvářejí líbivé novinové titulky, ale ty nás zavedou do slepých uliček. Prý je zbytečné definovat naše požadavky, protože existuje technika, s níž jsou spokojeni i mnohem větší armády,“ uvedl Bečvář. Dodal, že to je mylná představa, protože malá armáda jako ta česká potřebuje speciální nebo univerzální stroje, protože nemá jako velké armády na pořízení vícero druhů techniky.

Podle Šlechtové tým z úředníků ministerstva a vojáků si už neshody vyříkal, a proto do týdne čeká nové požadavky armády. A během několika měsíců vypíše nové výběrové řízení. „Jsem připravena zakázku zadat ne jednomu státu, ale otevřít to vícero státům,“ uvedla Šlechtová.

Podle informací Práva bylo nedávné zrušení zakázky velkým překvapením pro italskou a americkou ambasádu v Praze. Ministryně uvedla, že se již jednou setkala s americkým velvyslancem. „Očekávali určité plnění, pravděpodobně se domnívali, že budou vrtulníky dodávat. Není to příjemná situace,“ řekla. Dodala, že k další schůzce s italským i americkým ambasadorem znovu dojde.

Velvyslanec USA Stephen King v úterý Právu řekl, že české ministerstvo jim zatím oficiálně nic nesdělilo. „Nedostali jsme žádné úřední oznámení o změně. Proto to nebudu komentovat. Naše vláda učinila české vládě oficiální nabídku a ta je stále platná,“ sdělil King. Doufá, že oficiální stanovisko se dozví na schůzce s ministryní. Na dotaz, zda zrušení tendru může zkazit vztahy mezi ČR a USA, uvedl: „Nejsem si vědom žádného diplomatického problému.“

Je to vážná diplomatická rána pro naši zemi Jan Hamáček

Podle místopředsedy Sněmovny Jana Hamáčka a experta ČSSD na obranu je ale zmatené chování českého ministerstva skandální. „Je to vážná diplomatická rána pro naši zemi, která jde v první řadě za bývalým ministrem obrany a současným šéfem diplomacie Martinem Stropnickým,“ řekl Právu Hamáček.

Babiš: Utrácejte

Na velitelském shromáždění premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že armáda má jeho plnou podporu. Doufá, že brzo nakoupí nejen nové vrtulníky a radary, ale i další techniku. Vzpomněl na svou návštěvu tankové jednotky v Přáslavicích. „Tam jsem měl pocit, že jsem ve vojenském historickém muzeu,“ popsal Babiš.

Letos podle něj jde na obranu 63 miliard korun, protože resortu zůstaly z loňska neutracené čtyři miliardy. „Držím vám palce, abyste peníze konečně utratili,“ dodal Babiš.

Šlechtová zase zmínila, že ji zlobí, když od vojáků slyší, že nemají uniformy, boty a další výstroj. „Vojáci musí mít vše, co potřebují, aby si to nemuseli nakupovat někde v army shopech,“ řekla Šlechtová.