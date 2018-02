„Věřím, že ministerstvo vnitra velmi záhy vyhodnotí, že nejsme extremistická strana ani populistická strana, ale regulérní strana, která chce zajistit, aby lidem bylo zaručeno, na co mají nárok,“ pravil Koten v diskusním pořadu České televize.

„Musíme se podívat na definici toho, co je to extremismus. Extrémní názor je takový názor, který je ojedinělý,“ řekl. „Neřekl bych, že jsme extremistickou nebo xenofobní stranou či hnutím. Občané, kteří nás volili, je jich půl miliónu, to ví taky,“ dodal.

Podle něj se názor, co je extremismus, mění a posouvá. „Za extrémní byla považována vítačská ideologie. Nikdo si tu žádné ilegální imigranty nepřál. Vidíme, jak probíhalo znásilňování žen na Silvestra v Německu,“ pravil Koten, který zmínil, že množství útoků bylo loni v Kolíně nad Rýnem tak velké, že je policisté nezvládali. Mnohé ženy byly vystaveny nechutným sexuálním útokům a současně byly okrádány. Koten už ale neuvedl, že znásilnění bylo mezi stovkami žen jen několik.

Na obvinění SPD z extremismu a populismu ve zprávách BIS Koten řekl: „Pokud chcete říkat pravdu, obvykle se dostanete do nějaké zprávy.“ Pak ještě dodal: „Kdo řekne, co je vlastně pravda. Denně ve sdělovacích prostředcích vidíme, jak se dá pravda tam či onam přihnout.“

Dokonce odmítl popřít, že si poslankyně SPD Jana Levová loni vymýšlela, když napsala, že ze stojícího autobusu na Rokycansku viděla utíkat migranty. Ve skutečnosti se prokázalo, že autobus měl poruchu a byli v něm převážně čeští občané. Koten k tomu pouze prohlásil: „Já jsem to neviděl, já jsme tam nebyl.“

Člen bezpečnostního výboru Milan Chovanec (ČSSD) k problému migrace dodal: „Jasně, že je SPD populistická strana. Jsem zvědav na volební výsledky SPD, až téma migrace vychladne. Nebyli jsme schopni lidem vysvětlit, že je tu jen dvanáct migrantů.”