Dbalý byl v nemocnici od listopadu do ledna na zhruba osm týdnů, soudkyně Sylvie Slepičková nařídila jeho propuštění, až když byli znalci s prací hotovi. Výsledek ale nesdělila, závěry Právu popsala Dbalého obhájkyně Katarína Kožiaková Oboňová. „Znalecký posudek říká, že klient je aktuálně schopen účasti u hlavního líčení s tím, že prognóza dalšího vývoje je ale nejistá,“ řekla v pátek advokátka.

Dbalý by se měl tedy v březnu dostavit k soudu, kdy je nařízeno pokračování hlavního líčení. Podle Oboňové je ale v pracovní neschopnosti, kterou mu potvrdil ošetřující lékař poté, kdy byl propuštěn z pozorování. Další postup tak záleží na rozhodnutí soudkyně.

Nemá to nic společného s tím, že by užíval návykové látky. Je konstatováno, že jeho duševní stav je nepříznivý Katarína Kožiaková Oboňová, obhájkyně

Ve hře by mohl být i návrh na zastavení trestního stíhání kvůli zdravotnímu stavu, tuto variantu ale obhájkyně podle svých slov s klientem zatím nezvažovala.

Lékař a bývalý ředitel nemocnice od počátku obvinění z korupce odmítá a jeho zdravotní stav se podle znalců zhoršil právě kvůli trestnímu stíhání. Lékaři dříve v jiném posudku hovořili také o následcích škodlivého užívání alkoholu a kokainu.

Podle vyšetřovatelů jsou o tom i záznamy ve známém deníku, který si Dbalý vedl a ze kterého v minulosti média citovala například poznámky o „sněžení“, které odkazují k barvě a konzumaci kokainu. Dbalý to ale popírá a deník vysvětloval jako uměleckou fikci a různé poznámky o všem možném, rovněž to měla být předloha ke knize.

Oboňová neprozradila vzhledem k citlivým osobním informacím přesnou diagnózu Dbalého, drog se to ale podle ní netýká. „Nemá to nic společného s tím, že by užíval návykové látky. Je konstatováno, že jeho duševní stav je nepříznivý. Znalci říkají, že je to výsledek těch čtyř let, co je trestně stíhán, v kombinaci s dalšími okolnostmi,“ dodala s tím, že Dbalému během trestního stíhání zemřeli rodiče a měl problémy také kvůli pobytu ve vazbě a zabavenému majetku.

Nákup gama nože a další tendry

Dbalého zkoumali v Psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích. Oboňová uvedla, že chystá ohledně průběhu pozorování stížnost k soudu, protože znalci podle ní jejího klienta téměř neviděli. „Nepozorovali ho lékařští znalci v Beřkovicích, ale byli přizváni z Plzně. Všehovšudy pana doktora navštívili dvakrát asi na hodinu. Nepochopila jsem, proč musel být skoro dva měsíce v ústavu,“ podotkla.

Kromě dvou návštěv znalců jsou podle ní k dispozici jen záznamy nemocniční sestry.

Exšéf významné nemocnice, profesí neurochirurg, je obviněn z toho, že si řekl o úplatky za víc než 27 miliónů korun při nákupu gama nože a při digitalizaci chorobopisů. Soud začal v lednu 2016. Druhá obžaloba se týká mimo jiné poradenských tendrů nemocnice. Hlavní líčení zatím nemohlo začít, rovněž kvůli jeho zdravotnímu stavu. Dbalého se týká ještě trestní stíhání v další větvi nemocničních kauz týkající se například dodávky pro pracoviště navigované chirurgie.